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على خطى "كلوروكين".. يدعو إلى الترخيص لعقار جديد ضد "كورونا"

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على خطى "كلوروكين".. ترامب يدعو إلى الترخيص لعقار جديد ضد "كورونا" على خطى "كلوروكين".. يدعو إلى الترخيص لعقار جديد ضد "كورونا"
مستخلص من مادة "الدفلى" ولا توجد بيانات تشير إلى فعاليته حتى الآن

على خطى

أفاد رئيس شركة "ماي بيللو" للأدوية، مايكل ليندل، بأن الرئيس الأمريكي دونالد أوصى إدارة الغذاء والدواء (FDA) بالموافقة على استخدام مستخلص الدفلى في مكافحة .

وأمس الأحد نقلت بوابة "أكسيوس" عن ليندل، الذي شارك في مناقشة هذه المسألة في البيت الأبيض في يوليو الماضي، قوله إن ترامب علّق خلال اجتماع عرض فيه عقار "أولندرين" القائم على مستخلص الدفلى كعلاج محتمل لفيروس كورونا بقوله: "بشكل أساسي" إن "إدارة الغذاء والدواء يجب أن توافق عليه".

في الوقت عينه، بحسب " اليوم" يمتلك ليندل نفسه، الذي دعم المبادرة أيضاً، حصة مالية في الشركة التي تقوم بتطوير عقار قائم على هذا العقار الذي يدخل مستخلص الدفلى في تركيبته الأساسية.

ولاحظت البوابة أنه لا توجد بيانات مؤكدة حول فعالية أولندرين (مستخلص الدفلى) في علاج مرضى فيروس كورونا، لذلك لم يوافق رئيس إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان، على توصية ترامب على الرغم من حماس الرئيس، وإصراره على الموافقة على استخدام هذا العقار بالتحديد.

قبل ذلك، دعا الرئيس الأمريكي مرارا إلى استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين (دواء مضاد للملاريا) لفيروس كورونا.

وفي نهاية مارس الماضي، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام هذا الدواء في علاج المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا، لكنها سحبت في يونيو هذه الموافقة وسط أدلة كثيرة على عدم جدوى هيدروكسي كلوروكين.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص عن عدم فعالية هذا الدواء والآثار الجانبية المحتملة عند استخدامه من قبل مرضى فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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