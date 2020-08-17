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رقم هاتف جالب للحظ يباع بـ300 ألف دولار في الصين.. بماذا ينتهي؟

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رقم هاتف جالب للحظ يباع بـ300 ألف دولار في الصين.. بماذا ينتهي؟ رقم هاتف جالب للحظ يباع بـ300 ألف دولار في الصين.. بماذا ينتهي؟
وسط مزاد علني شارك فيه أكثر من خمسة آلاف شخص أقيم السبت والأحد

رقم هاتف جالب للحظ يباع بـ300 ألف دولار في الصين.. بماذا ينتهي؟

بيع رقم هاتف "جالب للحظ" في الصين بـ2.25 مليون يوان (300 ألف دولار)؛ إثر مزاد علني شارك فيه آلاف الصينيين في اليومين الماضيين.

وينتهي الرقم بالعدد ثمانية مكررًا خمس مرات، وهو عدد ينظر إليه الصينيون على أنه فأل خير؛ لأن لفظ "ثمانية" باللغة المندرية يعني أيضًا "الازدهار".

وشارك أكثر من خمسة آلاف شخص في المزاد الذي أقيم السبت والأحد.

وكثيرًا ما تسعى الشركات الصينية الراغبة في نيل إعجاب المستهلكين أو الأفراد الأثرياء في البلاد إلى شراء أرقام هاتف تُوصَف بأنها "جالبة للحظ".

ويستحوذ العدد ثمانية على الاهتمام الأكبر؛ إذ يرمز تقليديًّا إلى حسن الطالع والنجاح.

وعندما استضافت بكين الألعاب الأولمبية قبل أكثر من عقد، انطلق حفل الافتتاح رسميًّا عند الساعة الثامنة والدقيقة الثامنة من يوم الثامن من الشهر الثامن سنة 2008.

ووفق "سكاي نيوز" فإن أقل الأرقام المطلوبة لدى الصينيين هو العدد أربعة، الذي يعني لفظ اسمه باللغة المندرية "الموت".

ويعود الرقم القياسي لأغلى الأرقام الهاتفية خلال مزاد علني لخط ينتهي بالعدد سبعة مكررًا ثماني مرات. ويرمز لفظ العدد سبعة إلى "الرفعة" و"جوهر الحياة". وقد بيع الرقم بـ3.91 ملايين يوان أي حوالى (563 ألف دولار).الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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