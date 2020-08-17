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الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

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الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا
شركة كانسينو: نجري مباحثات مع والبرازيل

الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح ضد كورونا

قالت وسائل الإعلام الرسمية، نقلاً عن وثائق من هيئة تنظيم الملكية الفكرية في الصين، أن شركة كانسينو بيولوجيكس حصلت على موافقة من بكين، على براءة اختراع للقاح (أيه دي5-إن سي أو في) ضد كوفيد-19.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية، أمس الأحد، إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها، إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس.

وقالت "كانسينو" إنها تجري أيضاً مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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