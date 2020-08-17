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الإمارات تعلن تمديد إعفاء مخالفي الإقامة لمدة 3 أشهر

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الإمارات تعلن تمديد إعفاء مخالفي الإقامة لمدة 3 أشهر الإمارات تعلن تمديد إعفاء مخالفي الإقامة لمدة 3 أشهر
مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم من كورونا

الإمارات تعلن تمديد إعفاء مخالفي الإقامة لمدة 3 أشهر

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" 3 أشهر إضافية، وإعفاءهم من كل الغرامات المترتبة.

قالت الهيئة: إن "الدولة سعت لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد، ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم، في ظل التحدي الراهن لمواجهة كورونا".

وأوضح مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ اللواء سعيد راكان الراشدي، أن "التمديد يبدأ من الثلاثاء المقبل ولغاية نوفمبر المقبل، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة".

ووفق " اليوم"، أفاد الراشدي، بأن "المكرمة تشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب؛ حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة".

وأضاف، أن "حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبو ظبي والشارقة ورأس الخيمة؛ يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ6 ساعات".

وتابع: "أما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي؛ فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2، قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة".

وأوضح، أن "الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية؛ حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في 3 خطوات فقط؛ تشمل تأمين جواز السفر، وتأمين التذكرة، والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية".

وأكد أن "القرار سيُسهم إيجابًا في تعزيز مستويات الأمن والأمان في الإمارات".الإمارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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