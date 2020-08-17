★ ★ ★ ★ ★

العناية بالبشرة الدهنية

العناية بالبشرة الدهنية تحدث أن البشرة الدهنية عندما تفرز الغدد الدهنية في الجلد الكثير من الزهم هو مادة دهنية شمعية تحمي البشرة وترطبها الزهم ضروري للحفاظ على صحة الجلد ومع ذلك يمكن أن يؤدي الإفراط في إفراز الدهون إلى البشرة الدهنية وانسداد المسام وحب الشباب غالبًا ما تتطلب إدارة البشرة الدهنية أن يجعل الشخص العناية المنتظمة بالبشرة عادة.

العناية بالبشرة الدهنية

البشرة الدهنية هي نتيجة فرط إفراز الزهم من الغدد الدهنية تقع هذه الغدد تحت سطح الجلد الزهم مادة دهنية مصنوعة من الدهون الزهم ليست كلها سيئة لأنها تساعد على حماية وترطيب بشرتك والحفاظ على لمعان وصحة شعرك ومع ذلك قد يؤدي الإفراط في إفراز الدهون إلى بشرة دهنية مما قد يؤدي إلى انسداد المسام وحب الشباب.

قد تؤدي العوامل الوراثية أو التغيرات الهرمونية أو حتى الإجهاد إلى زيادة إفراز الدهون البشرة الدهنية وحب الشباب من الصعب السيطرة عليها ومع ذلك غالبًا ما تقلل العلاجات المنزلية من الأعراض دون استخدام الأدوية الموصوفة أو نظم العناية بالبشرة باهظة الثمن

العناية بالبشرة الدهنية بالغسول

يمكن أن يقلل الغسيل المنتظم من كمية الزيت الموجودة على الجلد يوصى بالطرق التالية لغسل البشرة الدهنية:

اغسلها بصابون لطيف وماء دافئ.

تجنب الصابون الذي يحتوي على روائح أو مرطبات مضافة أو مواد كيميائية قاسية والتي يمكن أن تهيج أو تجفف الجلد مما يجعله يستجيب عن طريق إنتاج المزيد من الدهون.

إذا لم يكن هذا فعالًا فقد تساعد بعض منتجات العناية بحب الشباب الدوائية تحتوي هذه المنتجات على أحماض يمكنها معالجة البشرة الدهنية مثل:

حمض الصفصاف

حمض الجليكوليك

حمض بيتا هيدروكسي

البنزويل بيروكسايد

قد تكون هذه الأحماض مزعجة لبعض أنواع البشرة عند بدء منتج جديد استخدمه على منطقة صغيرة من الجلد أولاً لترى كيف يتفاعل الجسم قد يكون اختيار منظفات الوجه المناسب مفيدًا لبعض الأشخاص وجدت دراسة أن منظف الوجه اللطيف المصنوع من لوريث كربوكسيلات الصوديوم وألكيل كربوكسيلات كان فعالًا في معالجة حب الشباب المعتدل بالوجه على الرغم من أنه زاد من إنتاج الزهم في بعض مناطق الوجه.

العناية بالبشرة الدهنية بمسحوق الحبر

تميل الأحبار القابضة التي تحتوي على الكحول إلى تجفيف الجلد ومع ذلك فإن الأدوية القابضة الطبيعية مثل بندق الساحرة يمكن أن يكون لها خصائص مهدئة للبشرة يحتوي بندق الساحرة على نسبة عالية من التانين مما يجعله قابض طبيعي ومضاد للالتهابات كثير من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية يستخدمون بندق الساحرة كحبر وحيد لهم.

في بعض الأشخاص يمكن أن تجعل الأحبار الطبيعية القابضة المسام تبدو أصغر حجمًا وتزيل أجزاء صغيرة من المنتج أو المكياج التي يمكن أن تسد المسام ومع ذلك قد لا تعمل هذه المنتجات مع الجميع قد يشعر البعض بوخز أو حكة في وجوههم عند استخدام التونر القابض إذا حدث هذا فقد يكون علامة على تهيج قد يؤدي إلى زيادة إنتاج الدهون يجب على الأشخاص اختبار أي حبر جديد على قطعة صغيرة من الجلد لتجنب التهيج المحتمل.

عند تجفيف الوجه بعد الغسل واستخدام التونر يجب على الناس تجفيف بشرتهم بلطف بمنشفة ناعمة يجب أن يتم ذلك بعناية ومع ذلك لا يُنصح بشد الجلد بمنشفة أو باستخدام قطعة قماش خشنة لأنه قد يحفز الجلد على تكوين المزيد من الدهون.

العناية بالبشرة الدهنية بورق النشاف

تصنع العديد من الشركات أوراق نشاف وهي عبارة عن أوراق ماصة مصممة خصيصًا لسحب الزيت من الجلد لن تعالج أوراق التنشيف إفراز الدهون في الجلد ولكن يمكن استخدامها لإزالة الدهون الزائدة عن الجلد طوال اليوم لجعلها تبدو أقل لمعانًا يمكن لأي شخص أيضًا تجربة الفوط القماشية التي يتم علاجها بمكونات تنظيف مألوفة مثل حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك قد يساعد ذلك في إزالة الدهون الزائدة خلال اليوم مع تنظيف المسام والجلد.

العناية بالبشرة الدهنية باستخدم قناع الوجه

قد تكون بعض أقنعة الوجه مفيدة لعلاج البشرة الدهنية قد تحتوي هذه على مكونات مثل:

طين: يمكن للأقنعة التي تحتوي على معادن مثل السميكتايت أو البنتونيت أن تمتص الزيوت وتقلل من لمعان البشرة ومستويات الدهون دون تهيج الجلد استخدمها من حين لآخر فقط لمنع جفاف الجلد ثم ضع مرطبًا لطيفًا بعد ذلك.

عسل: تشير دراسة أجريت عام 2011 إلى أن العسل الخام الطبيعي له خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا قد يقلل قناع الوجه بالعسل لمدة 10 دقائق من حب الشباب والجلد الدهني مع الحفاظ على البشرة ناعمة.

دقيق الشوفان: قد تساعد الأقنعة التي تحتوي على دقيق الشوفان الغروي على تطهير الجلد يحتوي الشوفان على صابونين لطيف ومنظف ومضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات التي يمكن أن تهدئ البشرة المتهيجة.

العناية بالبشرة الدهنية بطين التجميل

تُستخدم طين التجميل وتسمى أيضًا طين الشفاء للمساعدة في امتصاص زيت الجلد وعلاج العديد من الأمراض الجلدية الطين الأخضر الفرنسي علاج شائع للبشرة الدهنية وحب الشباب لأنه عالي الامتصاص الطين الأخضر الفرنسي يأتي في شكل مسحوق.

لعمل قناع من الطين الأخضر الفرنسي يستحق السبا:

أضف الماء المصفى أو ماء الورد إلى حوالي ملعقة صغيرة من الطين حتى تشكل قوامًا يشبه البودنج.

ضعي خليط الطين على وجهك واتركيه حتى يجف.

قم بإزالة الطين بالماء الدافئ واتركه حتى يجف.

تعتبر أقنعة الطين التي يتم إزالتها بالماء ألطف بكثير على بشرتك من أقنعة التقشير.

العناية بالبشرة الدهنية بدقيق الشوفان

يساعد دقيق الشوفان على تهدئة الجلد الملتهب وامتصاص الدهون الزائدة كما أنه يساعد على تقشير الجلد الميت عند استخدامه في أقنعة الوجه عادة ما يتم طحن دقيق الشوفان يمكن دمجه مع الزبادي أو العسل أو الفاكهة المهروسة مثل الموز أو التفاح أو البابايا لاستخدام دقيق الشوفان على وجهك:

يُمزج نصف كوب من الشوفان المطحون مع الماء الساخن لتشكيل عجينة.

أضف ملعقة كبيرة من العسل.

دلكي وجهك بخليط الشوفان لمدة ثلاث دقائق شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف.

العناية بالبشرة الدهنية بالبيض والليمون

بياض البيض والليمون علاج شعبي للبشرة الدهنية يعتقد أن كلا المكونين يشد المسام قد يساعد الحمض الموجود في الليمون والفواكه الحمضية الأخرى على امتصاص الزيت يتمتع الليمون أيضًا بقدرات مضادة للبكتيريا ومع ذلك فإن هذا العلاج ليس خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يعانون من حساسية البيض.

يتم خلط بياض البيضة مع الليمون

ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف القناع.

أزلها بالماء الدافئ واتركها حتى تجف.

العناية بالبشرة الدهنية باللوز

لا يعمل اللوز المطحون على تقشير بشرتك فحسب بل يساعد أيضًا في امتصاص الزيوت والشوائب الزائدة لاستخدام مقشر اللوز:

طحن اللوز الخام لعمل 3 ملاعق صغيرة.

أضف 2 ملاعق كبيرة من العسل الخام.

ضعيه على وجهك برفق وبحركات دائرية.

شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف.

يمكنك أيضًا عمل قناع للوجه عن طريق طحن اللوز إلى عجينة قبل إضافة العسل اتركي القناع لمدة 10-15 دقيقة. شطف مع الماء الدافئ واتركها حتى تجف لا تستخدمه إذا كان لديك حساسية من الجوز.

العناية بالبشرة الدهنية بالصبار

في حين أن العديد من الأشخاص ذوي البشرة الدهنية يبتعدون عن المرطبات خوفًا من أن تبدو بشرتهم دهنية فإن استخدام المرطبات المناسبة يمكن أن يفيد هذا النوع من البشرة بالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية للغاية يمكن أن يساعد المرطب الخالي من الزيوت في الحفاظ على البشرة رطبة وحمايتها دون الشعور بالدهون الصبار يمكن أن يكون مرطبًا جيدًا لعلاج حب الشباب والبشرة الدهنية.

يمكن أن يكون لبعض المركبات الموجودة في الصبار تأثير مهدئ طبيعي على الجلد أشارت الدراسة إلى أن المنتج يجب أن يحتوي على 10 بالمائة على الأقل من الصبار ليكون مرطبًا فعالًا يختار بعض الأشخاص استخدام جل الصبار النقي للترطيب لكنهم بحاجة إلى أن يكونوا على دراية بالمكونات المخفية وخاصة الكحول المحوَّل الصفات والتي يمكن أن تجفف البشرة وتهيجها.