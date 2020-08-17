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القضاء علي رائحة الفم

القضاء علي رائحة الفم بعض الناس مقتنعون بأنهم يعانون من رائحة الفم الكريهة عندما تكون أنفاسهم محايدة تمامًا لدى البعض الآخر أنفاس سيئة ولا يعرفون ذلك قد يكون من الصعب شم أنفاسك ناهيك عن الحكم على رائحتها اطلب من شخص تثق به أن يعطيك رأيًا صادقًا في وقت ما في منتصف اليوم وليس بعد تلميع شطيرة التونة مع البصل الإضافي.

القضاء علي رائحة الفم

تتعثر جميع الأطعمة في أسنانك لكن بعض الأطعمة مثل البصل والثوم تؤدي بشكل أكثر شيوعًا إلى رائحة الفم الكريهة يؤدي هضم هذه الأطعمة إلى إطلاق مركبات الكبريت في مجرى الدم عندما يصل الدم إلى رئتيك فإنه يؤثر على أنفاسك.

على الرغم من أن أكثر من 90 في المائة من مصدر موثوق لحالات رائحة الفم الكريهة تنشأ في الفم إلا أن مصدر المشكلة أحيانًا يأتي من مكان آخر في الجسم قد يكون نتيجة لارتداد الحمض مما يؤدي إلى ارتجاع جزئي لسائل كريه الطعم تشمل الأسباب المحتملة الأخرى الالتهابات ومضاعفات مرض السكري والفشل الكلوي قد يؤدي بدء نظام غذائي جديد مثل نظام كيتو الغذائي إلى ظهور رائحة نفس معينة.

أصول رائحة الفم الكريهة

عادة ما تنشأ رائحة الفم الكريهة في الفم حيث توجد البكتيريا دائمًا عندما تأكل تعلق أجزاء من الطعام في أسنانك تنمو البكتيريا على أجزاء الطعام هذه وتطلق مركبات كبريتية كريهة الرائحة

السبب الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة هو سوء نظافة الأسنان إذا كنت لا تستخدم الفرشاة أو الخيط كثيرًا فإن البكتيريا في فمك تستمر في النمو وتتراكم طبقة رقيقة من البكتيريا تعرف باسم البلاك على أسنانك عندما لا يتم التخلص من البلاك مرتين على الأقل يوميًا فإنه ينتج عنه رائحة كريهة ويؤدي إلى عملية أخرى كريهة الرائحة تسوس الأسنان.

صحة الأسنان الجيدة

وفقًا للدراسات البحثية فإن سوء نظافة الأسنان هي السبب الأكثر شيوعًا لرائحة الفم الكريهة منع تراكم البلاك هو مفتاح الحفاظ على صحة الفم يجب تنظيف أسنانك باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة دقيقتين على الأقل مرتين يوميًا صباحًا ومساءً.

يجد بعض الناس أن تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد كل وجبة ضروري لمنع التسوس ورائحة الفم الكريهة لمنع البكتيريا من النمو على قطع الطعام العالقة في أسنانك استخدم الخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا

يمكن أن تتراكم البكتيريا أيضًا على اللسان مسببة رائحة كريهة يمكن أن تساعدك الممارسة المعروفة باسم تجريف اللسان على إزالة هذه الطبقة الرقيقة من الفيلم باستخدام فرشاة أسنانك أو مكشطة اللسان المتخصصة قم بتنظيف أو كشط لسانك مرة واحدة على الأقل يوميًا تعرف على المزيد حول سبب وجوب تنظيف لسانك بالفرشاة.

القضاء علي رائحة الفم بالبقدونس

البقدونس علاج شعبي لرائحة الفم الكريهة رائحته الطازجة ومحتواه العالي من الكلوروفيل تشير إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير مزيل للروائح الكريهة أظهرت الدراسات لم يتم إجراؤها على نفس الإنسان أن البقدونس يمكن أن يحارب مركبات الكبريت الكريهة بشكل فعال لاستخدام البقدونس لرائحة الفم الكريهة امضغ الأوراق الطازجة بعد كل وجبة أو اشترِ مكملًا غذائيًا من البقدونس من هنا.

القضاء علي رائحة الفم بعصير الاناناس

يعرف الكثير من الاشخاص أن عصير الأناناس هو العلاج الافضل والأكثر قدرة لرائحة الفم الكريهة على الرغم من عدم وجود دليل علمي يؤيد هذه النظرية إلا أن الابحاث القصصية تدل إلى أنها تعمل يجب شرب كوبًا واحد من عصير الأناناس بعد كل وجبة أو امضغ شريحة من الأناناس لمدة دقيقة إلى دقيقتين من المهم أيضًا أن تتذكر شطف فمك من السكريات الموجودة في الفاكهة وعصير الفاكهة بعد ذلك.

القضاء علي رائحة الفم بالماء

تظهر الأبحاث أن جفاف الفم غالبا ما يسبب رائحة الفم الكريهة يلعب اللعاب دورًا مهمًا جدًا في الحفاظ على نظافة فمك بدونها تنمو البكتيريا يجف فمك بشكل طبيعي أثناء النوم وهذا هو السبب في أن التنفس عادة ما يكون أسوأ في الصباح منع جفاف الفم عن طريق الحفاظ على رطوبة جسمك يساعد شرب الماء غير المحتوي على الكافيين أو المشروبات السكرية طوال اليوم على تشجيع إنتاج اللعاب اهدف إلى تناول ثمانية أكواب من الماء على الأقل يوميًا.

القضاء علي رائحة الفم بالزبادي

يحتوي الزبادي على بكتيريا صحية تسمى اكتوباكيللوس يمكن أن تساعد هذه البكتيريا الصحية في مكافحة البكتيريا السيئة في أجزاء مختلفة من الجسم مثل الأمعاء تظهر الأبحاث أن الزبادي قد يساعد أيضًا في تقليل رائحة الفم الكريهة وجدت دراسة بعد ستة أسابيع من تناول الزبادي أن 80 في المائة من المشاركين انخفض لديهم رائحة الفم الكريهة البروبيوتيك في الزبادي فعالة في تقليل شدة رائحة الفم الكريهة.

لاستخدام الزبادي لمحاربة رائحة الفم الكريهة تناول حصة واحدة على الأقل يوميًا من الزبادي العادي الخالي من الدسم.

القضاء علي رائحة الفم بالحليب

الحليب علاج معروف لرائحة الفم الكريهة تظهر الأبحاث أن شرب الحليب بعد تناول الثوم يمكن أن يحسن بشكل كبير رائحة الفم الثومية لاستخدام هذه الطريقة اشرب كوبًا من الحليب قليل الدسم أو كامل الدسم أثناء أو بعد وجبة تحتوي على أطعمة ذات رائحة قوية مثل الثوم والبصل.

القضاء علي رائحة الفم باليانسون

منذ العصور القديمة تم استخدام بذور الشمر واليانسون لإنعاش النفس في أجزاء من الهند لا تزال بذور الشمر المحمصة تستخدم كمخواس أو معطرات للفم لتنظيف النفس بعد العشاء طعمها حلو وتحتوي على زيوت عطرية تمنح النفس رائحة منعشة يمكن أن تؤكل بذور الشمر واليانسون سادة أو محمصة أو مغطاة بالسكر.

القضاء علي رائحة الفم بالبرتقال

تصنع فقط لتحلية صحية ولكنها تعزز أيضًا صحة الأسنان يعاني الكثير من الناس من رائحة الفم الكريهة لأنهم لا ينتجون ما يكفي من اللعاب لإزالة البكتيريا ذات الرائحة الكريهة تظهر الأبحاث أن فيتامين سي يساعد على زيادة إنتاج اللعاب مما يساعد في القضاء على رائحة الفم الكريهة البرتقال غني بهذا الفيتامين.

القضاء علي رائحة الفم بالزنك

يمكن لأملاح الزنك وهي مكون في بعض أنواع غسول الفم ومصدر موثوق به أن تقاوم رائحة الفم الكريهة يعمل الزنك على تقليل عدد مركبات الكبريت في أنفاسك أظهرت الأبحاث أن الشطف المنتظم بمحلول يحتوي على الزنك يمكن أن يكون فعالًا في تقليل رائحة الفم الكريهة لمدة 6 أشهر على الأقل جرب علكة الزنك المخصصة للأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم يمكنك أيضًا العثور على مكملات الزنك الغذائية في الصيدلية المحلية.

فوائد الشاي الأخضر لرائحة الفم

الشاي الأخضر علاج منزلي فعال لرائحة الفم الكريهة تظهر الأبحاث أن الشاي الأخضر له خصائص مطهرة ومزيل للروائح يمكن أن تنعش النفس مؤقتًا النعناع له تأثيرات مماثلة لذلك قد يكون كوب من شاي النعناع معطرًا مثاليًا للنفس قومي بغلي كوبين من الشاي قبل الذهاب إلى الفراش وضعيهما في الثلاجة طوال الليل صب الشاي البارد في زجاجة ماء واجعله يعمل ارتشفة ببطء طوال اليوم.