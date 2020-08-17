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الموارد البشرية: "حماية الأجور" بمرحلته الـ16 يشمل التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال

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الموارد البشرية: "حماية الأجور" بمرحلته الـ16 يشمل التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال الموارد البشرية: "حماية الأجور" بمرحلته الـ16 يشمل التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال
أكدت ضرورة الالتزام بضوابطه ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديًا للوقوع في المخالفات

الموارد البشرية:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن برنامج #حماية_الأجور في مرحلته السادسة عشرة، التي بدأت منذ 1 أغسطس الجاري؛ يشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 5 إلى 10 عمال.

وأكدت الوزارة عبر حسابها على تويتر، ضرورة التزام المنشآت بضوابطه، ورفع ملف الأجور بشكل شهري؛ تفاديًا للوقوع في المخالفات.

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج، إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، ورفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.

الجدير بالذكر أنه يمكن للمنشآت الالتزام بمتطلبات البرنامج وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني، أو من خلال زيارة منصة "مدد".وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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