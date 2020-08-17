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علاج حروق الشمس

علاج حروق الشمس حروق الشمس هو تفاعل التهابي لأضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تصيب الطبقات الخارجية من الجلد في قلب كل هذا يوجد الميلانين وهو صبغة تمنح بشرتك لونها وتدافع عنها ضد أشعة الشمس يعمل الميلانين عن طريق تغميق بشرتك غير المحمية المعرضة للشمس يتم تحديد كمية الميلانين التي تنتجها من خلال العوامل الوراثية ولهذا السبب يصاب بعض الناس بحروق الشمس.

يصاب البعض الآخر بالتسمر كلاهما من علامات الضرر الخلوي للجلد بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من كمية أقل من الميلانين يمكن أن يتسبب التعرض الطويل غير المحمي لأشعة الشمس في أن تصبح خلايا الجلد حمراء ومتورمة ومؤلمة والمعروفة أيضًا باسم حروق الشمس. يمكن أن تتراوح حروق الشمس من خفيفة إلى تقرحات.

علاج حروق الشمس

بعد حروق الشمس قد يبدأ جلدك في التقشر هذه علامة على أن جسمك يحاول تخليص نفسه من الخلايا التالفة لا تحاول أبدًا تقشير الجلد بنفسك دعها تؤتي ثمارها بشكل طبيعي تعرف على المزيد حول علاج حروق الشمس أدناه حروق الشمس هي أضرار تلحق بالطبقات الخارجية من جلدك إنه رد فعل التهابي لتلقي الكثير من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس يمكن أن يسبب احمرارًا والتهابًا وفي الحالات القصوى ظهور تقرحات وتقشير يعتبر التقشير علامة على أن جسمك يحاول التخلص من خلايا الجلد التالفة.

تكون حروق الشمس أكثر شيوعًا خلال فصل الصيف عندما تكون أشعة الشمس هي الأقوى تشمل أعراض حروق الشمس الخفيفة احمرار الجلد والألم. بعد حوالي 4-7 أيام قد يحدث تقشر للجلد تسمى أعراض حروق الشمس الحادة بالتسمم الشمسي وقد تشمل حرق الجلد والتقرح, فقدان السوائل الجفاف ,خلل في المحلول الكهربائي، عدم توازن في المحلول ,عدوى

الوقاية من حروق الشمس

البقاء بعيدا عن الشمس

غطي بشرتك

ارتدِ نظارات واقية

عندما تكون في الشمس (يمكن أن تتعرض للحروق حتى لو كانت غائمة) ، استخدم SPF (عامل الحماية من الشمس) 30 أو أعلى

(عامل الحماية من الشمس) 30 أو أعلى تجنب أسرة التسمير

إذا كنت مصابًا بحروق الشمس ابق بعيدًا عن الركض حتى يتلاشى الحرق. اشرب الكثير من الماء أو المشروبات الرياضية أو العصير للبقاء رطبًا والحفاظ على برودة منزلك باستخدام مكيفات الهواء أو المراوح.

تشمل العلاجات المنزلية لحروق الشمس الكمادات الباردة والاستحمام وبعض الزيوت العطرية والأعشاب وبعض الأطعمة أو المكملات الغذائية ومسكنات الألم التي تُصرف دون وصفة طبية.

الأدوية الحساسة للشمس أو الحساسة للضوء هي أدوية تسبب تفاعلًا جلديًا متوسطًا إلى شديدًا يشبه حروق الشمس الشديدة عند التعرض لأشعة الشمس الأشعة فوق البنفسجية عادةً على الجبهة والأنف واليدين والذراعين والشفتين يظهر النتائج عادة في غضون 24 ساعة من التعرض يمكن أن تتسبب العديد من الأدوية والأدوية الأخرى في حدوث تفاعل ضوئي عند التعرض للشمس على سبيل المثال:

المضادات الحيوية

الستاتينات.

أدوية السكري.

مسكنات الآلام.

علاج حروق الشمس بالماء البارد

ضع ضغطًا باردًا على الجلد المصاب بحروق الشمس للتخفيف الفوري من ألم حروق الشمس على سبيل المثال ضغط يحتوي على محلول Burow لتهدئة حروق الشمس وتهدئتها خذ حمامًا باردًا لتبريد الجلد المصاب بحروق الشمس الماء البارد يعمل تهدئة الجلد بما مكعبات الثلج فهي لها مفعول سحري في تهدئة الاحمرار والالتهاب في الجلد

علاج حروق الشمس بزيت اللافندر وجوز الهند

الزيوت الأساسية والأعشاب والمنتجات الطبيعية لتخفيف الألم وأعراض حروق الشمس الأخرى يمكن استخدام الزيوت العطرية مثل اللافندر بكميات صغيرة على الجلد لتهدئة حروق الشمس أضف بعضًا من زيت اللافندر أو زيت البابونج الأساسي إلى الحمام للمساعدة في تخفيف بعض اللسع والألم.

بمجرد أن يهدأ حروق الشمس الأولي ، يمكن استخدام زيت جوز الهند كمرطب للبشرة لا تستخدم زيت جوز الهند كمادة واقية من الشمس لا يوفر زيت جوز الهند أي عامل حماية من الشمس حماية من الأشعة فوق البنفسجية لذلك من المرجح أن تتعرض لحروق الشمس إذا كنت تستخدم زيت جوز الهند بدلاً من واقي الشمس الزيوت الأساسية والأعشاب والمنتجات الطبيعية لتخفيف الألم وأعراض حروق الشمس الأخرى.

علاج حروق الشمس بالحليب والخيار

يحتوي الخيار على خصائص طبيعية مضادة للأكسدة ومسكن يُبرّد الخيار ثم يُهرس في الخلاط لعمل عجينة ويُطبق على المناطق المصابة بحروق الشمس بما في ذلك الوجه يمكن أن يكون الخيار أيضًا مهدئًا لتقشير الجلد بعد حروق الشمس.

ضع الحليب البارد وليس البارد بقطعة قماش نظيفة على بشرتك المصابة بحروق الشمس سيصنع الحليب غشاء بروتين يساعد في تخفيف الانزعاج من حروق الشمس مثل الحليب يمكن أن يكون الزبادي المطبق على الجلد المصاب بحروق الشمس ملطفًا أيضًا.

علاج حروق الشمس بالشاي

ضع الشاي الطازج بعد أن يبرد على الجلد المصاب بحروق الشمس باستخدام قطعة قماش نظيفة. يقال أن حمض التانيك الموجود في الشاي الأسود يساعد في سحب الحرارة من الجلد المحروق ويساعد في استعادة توازن درجة الحموضة أضف النعناع إلى الشاي لمزيد من التبريد ضع أكياس الشاي المنقوعة في الماء البارد على الجفون المصابة بحروق الشمس لتهدئة الحرق وتقليل الالتهاب.

علاج حروق الشمس بجل الصبار

استخدم المستحضرات التي تحتوي على الألوفيرا لتهدئة وترطيب البشرة المصابة بحروق الشمس تحتوي بعض منتجات الصبار على الليدوكائين وهو مخدر يمكن أن يساعد في تخفيف ألم حروق الشمس الألوفيرا مرطب جيد لتقشير البشرة جل الصبار له قدرة فائقة علي تهدئة الجلد الملتهب .

علاج حروق الشمس بالعلاجات الاخرى

انقع في حمام دقيق الشوفان هذا مفيد بشكل خاص للبشرة المصابة بحروق الشمس والحكة.

أضف 2 كوب من صودا الخبز إلى الحمام للمساعدة في تخفيف التهيج والاحمرار من حروق الشمس.

تجنب الصابون أو العطور الموجودة في ماء الاستحمام لأنها قد تسبب الجفاف للبشرة الجافة والمصابة بحروق الشمس.

يمكن أن يساعد بندق الساحرة عند وضعه على الجلد في تقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد في تخفيف حروق الشمس.

ضع الفازلين أو مرهم أكوافور على الشفاه المصابة بحروق الشمس للحفاظ على ترطيبها.

فيتامين هـ مضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب الناتج عن حروق الشمس استخدم زيت فيتامين هـ على الجلد أو تناول جرعة منتظمة من المكملات يمكن أيضًا فرك زيت فيتامين E على الجلد المتقشر.

على الجلد المتقشر. يمكن أيضًا خلط نشا الذرة بالماء لتشكيل عجينة يمكن وضعها على الجلد للمساعدة في تهدئة حروق الشمس.

علاج حروق الشمس بالأدوية الطبية