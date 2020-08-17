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علاج خشونة القدمين

علاج خشونة القدمين الكعب المتشقق مشكلة شائعة في القدم وجدت إحدى الدراسات أن الكثير من الاشخاص يعانون من تشقق الجلد في أقدامهم يمكن أن يحدث هذا في كل من البالغين والأطفال ويبدو أنه يؤثر على النساء أكثر من الرجال بالنسبة لمعظم الناس فإن تشقق الكعب ليس أمرًا خطيرًا قد يسبب عدم الراحة عند المشي حافي القدمين.

على الرغم من أن بشرتك قد تظهر عليها علامات التحسن بعد العلاج الأولي فقد يستغرق الأمر عدة أيام أو أسابيع حتى تلتئم الشقوق خلال هذا الوقت وبعده ارتدِ حذاء مناسبًا ومارس العناية المناسبة بالقدم للمساعدة في منع تشققات الكعب الجديدة في بعض الحالات يمكن أن تصبح تشققات الكعب عميقة جدًا وتسبب الألم تابع القراءة للتعرف على أفضل علاج خشونة القدمين المنزلية لعلاج الكعب المتشقق والوقاية منه .

علاج خشونة القدمين

في المعتاد يصاب النساء أكثر من الرجال في خشونة القدمين نتيجة لأنهم يلديهم جلد أكثر نعومة ويوجد الكثير من العلاجات الطبية التي تساعد في علاج خشونة القدمين ولكن الافضل هي العلاجات الطبيعية التي تكون أكثر موثوقية وأمن والتي لا تسبب أثار جانبية.

في كثير من الحالات لا يشكل تشقق الكعب مصدر قلق قد تكون قادرًا على تخفيف الحالة عن طريق العلاجات المنزلية أو المتاحة دون وصفة طبية استشيري الطبيب إذا كنتِ تعانين من حالة شديدة من تشققات الكعب أو حالة طبية كامنة مثل مرض السكري من المهم زيارة الطبيب لمنع حدوث مضاعفات خطيرة محتملة.

علاج خشونة القدمين بالمرطبات

أول خط علاج للكعوب المتشققة هو استخدام بلسم الكعب تحتوي هذه المسكنات على مكونات لترطيب وتنعيم وتقشير الجلد الميت وهذه بعض العلاجات:

اليوريا (فليكسيتول بلسم الكعب)

حمض الساليسيليك (كيراسال)

أحماض ألفا هيدروكسي (أملاكتين)

ايزوميرات السكاريد

يمكنك العثور على بلسم الكعب بدون وصفة طبية في الصيدليات.

علاج خشونة القدمين بالتقشير

غالبًا ما يكون الجلد المحيط بالكعب المتشقق أكثر سمكًا وجفافًا من بقية بشرتك يميل هذا الجلد إلى الانقسام عند الضغط عليه. يمكن أن يساعد نقع وترطيب قدميك في ذلك هنا بعض النصائح.

لنقع القدمين:

احتفظ بقدميك في ماء فاتر وصابون لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

استخدم لوفة أو منظف للقدم أو حجر الخفاف لإزالة أي جلد صلب وسميك.

جفف قدميك برفق.

ضع بلسم الكعب أو مرطب كثيف على المنطقة المصابة.

ضع الفازلين على قدميك لحبس الرطوبة ارتدِ الجوارب لتجنب انتشار أي دهون حولها.

تجنب فرك قدميك عندما تكون جافة هذا يزيد من خطر إصابتك بالجلد التالف.

يمكنك أيضًا تجربة ترطيب أكمام الكعب. هذه لها تأثير مماثل لنقع القدم. الأكمام مثل الجوارب التي تحتوي على زيوت علاجية وفيتامينات تساعد في علاج بشرتك الجافة. يمكنك العثور عليها على أمازون هنا.

علاج خشونة القدمين بالضمادة السائلة

يمكنك أيضًا وضع ضمادة سائلة على الشقوق لإغلاق الجرح ومنع العدوى أو المزيد من التشقق يأتي هذا المنتج على شكل رذاذ مما يعني أنه يمكنك قضاء يومك دون القلق بشأن سقوط الضمادة تعتبر الضمادة السائلة خيارًا جيدًا لعلاج تشققات الكعب العميقة التي قد تنزف ضع ضمادة سائلة على بشرة نظيفة وجافة عندما يشفى الكسر يتم دفع الطلاء إلى سطح الجلد يمكنك شراء هذا المنتج بدون وصفة طبية من متجر الأدوية أو عبر الإنترنت.

علاج خشونة القدمين بالعسل

قد يعمل العسل كعلاج طبيعي للكعوب المتشقق فإن العسل له خصائص مضادة للميكروبات والبكتيريا تظهر الأبحاث أن العسل يمكن أن يساعد في التئام الجروح وتنظيفها وترطيب البشرة يمكنك استخدام العسل كمقشر للقدم بعد نقعها أو وضعه كقناع للقدمين طوال الليل.

علاج خشونة القدمين بزيت جوز الهند

غالبًا ما يوصى بزيت جوز الهند للبشرة الجافة والأكزيما والصدفية يمكن أن يساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة قد يكون استخدام زيت جوز الهند بعد نقع القدم خيارًا جيدًا أيضًا قد تؤدي خصائص زيت جوز الهند المضادة للالتهابات والميكروبات إلى تشقق الكعب إذا كانت عرضة للنزيف أو العدوى.

العلاجات الطبيعية الأخرى

هناك العديد من العلاجات المنزلية الأخرى للكعوب المتشققة على الرغم من أن أيا منها لم يثبت أنها تعالج على وجه التحديد الشفاء المتشقق تركز معظم المكونات على ترطيب البشرة وتنعيمها.

وتشمل هذه:

الخل لنقع القدمين

زيت زيتون أو نباتي للترطيب

زبدة الشيا للترطيب

موز مهروس للترطيب

شمع البارافين لعزل الرطوبة

دقيق الشوفان الممزوج بالزيت للتقشير

توخي الحذر لا تعالج الكعوب المتشققة بنفسك إذا كانت ناجمة عن حالة طبية قد تكون هناك حاجة إلى علاج خاص من أخصائي أقدام طبيب أقدام يجب أيضًا تقييم الحالات الشديدة من الكعب المتشقق من قبل أخصائي أقدام بغض النظر عن تاريخك الطبي سيقترح الطبيب أفضل علاج لحالتك.

أسباب تشقق القدمين

أول علامة على الكعب المتشقق هي وجود مناطق من الجلد الجاف الكثيف والمعروفة باسم الكالويس حول حافة كعبك أثناء المشي تتسع الوسادة الدهنية أسفل كعبك هذا يتسبب في تشقق مسمار القدم.

تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تسبب الكعب المتشقق ما يلي:

الوقوف لساعات طويلة

يتجول حافي القدمين أو بصندل مفتوح من الخلف

أخذ زخات مطر طويلة وساخنة

باستخدام الصابون القاسي الذي يمكن أن يجرد بشرتك من الزيوت الطبيعية

الأحذية التي لا تتناسب بشكل صحيح أو تدعم كعبك

جفاف الجلد بسبب المناخ مثل درجات الحرارة الباردة أو الرطوبة المنخفضة

إذا لم ترطب قدميك بانتظام فقد تجف بشكل أسرع.

أسباب طبية

يعد ارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف الدورة الدموية الناتج عن مرض السكري من الأسباب الشائعة لجفاف الجلد قد يمنعك تلف الأعصاب من معرفة أن قدمك جافة ومتشققة ومؤلمة.

تشمل الحالات الأخرى التي قد تؤدي إلى جفاف الجلد والكعب المتشقق:

نقص فيتامين

تلوث فطري

قصور الغدة الدرقية

مرض في الجلد

جلاد أخمصي الأحداث

صدفية

تقرن الجلد النخاعي الأخمصي يسبب سماكة غير طبيعية للجلد على باطن وراحة اليد

بدانة

حمل

شيخوخة

هذه الأعراض يمكن أن تصاحب الكعب المتشقق

قشور الجلد

مثير للحكة

قد يكون الألم شديدًا

نزيف

جلد أحمر ملتهب

تقرح

في الحالات الشديدة قد تصاب بمضاعفات مع تشقق الكعب خاصة إذا كان ناتجًا عن حالة طبية يمكن أن تشمل المضاعفات:

فقدان الإحساس بكعبك

التهاب النسيج الخلوي ، عدوى

قرحة القدم السكرية

تشمل أعراض العدوى الألم والحرارة والاحمرار والتورم يجب متابعة الطبيب

كيفية تجنب الكعب المتشقق

أحذيتك مهمة إذا كنتِ عرضة لتشقق الكعبين حاولي العثور على أحذية مناسبة وتدعم كعبيك كلما كان ذلك ممكنًا ارتدِ أحذية بكعب قوي وواسع يدعم كعبك وتجنب الاتي

الشبشب والصنادل والتي يمكن أن تزيد من خطر جفاف قدميك

أحذية مفتوحة الظهر والتي لا توفر بشكل عام دعمًا كافيًا للكعب

أحذية ذات كعب طويل نحيف مما قد يؤدي إلى تمدد كعبك جانبياًالاحذية الضيقة جدا

تجنب الوقوف في وضع واحد أو الجلوس مع عقد ساقيك لفترة طويلة.

انزلق على كريم القدم السميك ليلاً ثم غطي قدميك بالجوارب لحبس الرطوبة.

افحص قدميك يوميًا خاصة إذا كنت مصابًا بداء السكري أو حالة أخرى تسبب جفاف الجلد.

ارتدِ حشوات أحذية مخصصة (تقويم العظام) لتلطيف كعبك وحتى توزيع الوزن.

ارتدِ جوارب مبطنة عالية الجودة أو تم اختبارها سريريًا.

استخدم أكواب الكعب المصنوعة من السيليكون للحفاظ على رطوبة الكعب ومنع توسع بطانة الكعب.

اشرب الكثير من السوائل للبقاء رطبًا.

استخدم حجر الخفاف بعد الاستحمام عدة مرات في الأسبوع للمساعدة في منع سماكة الجلد ولكن تجنب إزالة النسيج إذا كنت تعاني من مرض السكري أو اعتلال الأعصاب قد تسبب عن غير قصد جرحًا وتزيد من خطر إصابتك بالعدوى.

على الرغم من أن بشرتك قد تظهر عليها علامات التحسن بعد العلاج الأولي فقد يستغرق الأمر عدة أيام أو أسابيع حتى تلتئم الشقوق خلال هذا الوقت وبعده ارتدِ حذاءًا مناسبًا ومارس العناية المناسبة بالقدم للمساعدة في منع تشققات الكعب الجديدة.

نصائح لعلاج تشققات الكعب

ضعي بلسم الكعب في الصباح لزيادة مرونة البشرة قبل بدء يومك

رطبي كعبك مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم

ارتدِ أحذية تحمي كعبك

قد تسبب بعض أنواع بلسم الكعب لاذعًا أو تهيجًا طفيفًا هذا امر طبيعي استشر طبيبك إذا استمر البلسم في إزعاجك أو تسبب في ردود فعل شديدة قد تتطلب الحالات الشديدة من الكعب المتشقق مرهمًا قويًا بوصفة طبية أو كريم ستيرويد للمساعدة في تقليل الالتهاب وتخفيف الحكة.