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تبييض الأسنان

تبييض الأسنان يجعلها أخف وزنا لا يمكن أن تجعل أسنانك بيضاء لامعة ولكنها يمكن أن تفتيح اللون الحالي بعدة ظلال ولا يمكن لأي شخص القيام بهذه العملية أي هو شكل من أشكال طب الأسنان ويجب أن يتم فقط من قبل طبيب الأسنان أو أخصائي أسنان منظم آخر مثل أخصائي صحة الأسنان أو معالج الأسنان بناء على وصفة طبيب الأسنان.

ولجعل أسنانك صحية دون إجراء أي تعديلات عليها يجب الاستمرار علي استخدام الفرشاة والمعجون وغسل الاسنان بعد تناول كل وجبة عشاء وقبل تناول أي وجبة فطار وهذه الطريقة الطبيعية تعتبر من أفضل الطرق وأكثرها موثوقية للحافظ علي صحة اسنانك والعمل علي وقايتها والفرشاة والمعجون لهم حل سحري في الحافظ علي الاسنان من الاصفرار لكن يفضل أن تكون الفرشاة طبية للحافظ علي الاسنان من التهاب اللثة .

تقدم بعض صالونات التجميل عملية بياض الأسنان لكن هذا غير قانوني إذا لم يكن هناك طبيب أسنان متخصص وقد يعرض صحة فمك للخطر يمكنك أيضًا شراء أدوات تبيض الأسنان المنزلية ولكن قد تنطوي أيضًا على مخاطر.

تبيض الاسنان

تبييض الأسنان مثالي للأشخاص الذين لديهم أسنان صحية وغير مجددة بدون حشوات ولثة يستجيب الأفراد ذوو الألوان الصفراء لأسنانهم بشكل أفضل لكن هذا الإجراء التجميلي غير موصى به للجميع تساعد جميع معاجين الأسنان على إزالة البقع السطحية لأنها تحتوي على مواد كاشطة خفيفة تحتوي بعض معاجين الأسنان المبيضة على تلميع لطيف أو عوامل كيميائية توفر فعالية إضافية لإزالة البقع.

بعض معاجين الأسنان المبيضة يمكن أن تساعد في إزالة البقع السطحية فقط ولا تحتوي على مبيض تحتوي منتجات التبييض التي لا تستلزم وصفة طبية والمهنية على بيروكسيد الكرباميد أو بيروكسيد الهيدروجين الذي يساعد على تفتيح اللون بعمق في السن يمكن لمعجون الأسنان المبيض تبييض لون الأسنان بحوالي ظل واحد على النقيض من ذلك فإن تبييض قوة الوصفة الطبية في عيادة طبيب الأسنان يمكن أن يجعل أسنانك أخف من ثلاثة إلى ثمانية ظلال.

تبيض الاسنان بفرشاة مع صودا الخبز

صودا الخبز لها خصائص تبييض طبيعية وهذا هو السبب في أنها مكون شائع في معجون الأسنان التجاري إنها مادة كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في إزالة البقع على الأسنان بالإضافة إلى ذلك تخلق صودا الخبز بيئة قلوية في فمك مما يمنع نمو البكتيريا هذا ليس علاجًا يبيض أسنانك بين عشية وضحاها ولكن يجب أن تلاحظ اختلافًا في مظهر أسنانك بمرور الوقت.

لم يثبت العلم بعد أن تنظيف صودا الخبز العادي سوف يبيض أسنانك لكن العديد من الدراسات تظهر أن معجون الأسنان الذي يحتوي على صودا الخبز له تأثير تبييض كبير وجدت إحدى الدراسات أن معاجين الأسنان التي تحتوي على صودا الخبز كانت أكثر فعالية بشكل ملحوظ في إزالة البقع الصفراء من الأسنان من معاجين الأسنان القياسية بدون صودا الخبز كلما زاد تركيز صودا الخبز زاد التأثير.

تبيض الاسنان بتقليل تناول السكر

إذا كنت تريد أسنانًا أكثر بياضًا قلل من تناول السكر يدعم النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر نمو المكورات العقدية وهو النوع الأساسي من البكتيريا التي تسبب اللويحات والتهاب اللثة عندما تستهلك طعامًا سكريًا تأكد من تنظيف أسنانك بعد ذلك بوقت قصير.

احصل على الكثير من الكالسيوم في نظامك الغذائي يحدث بعض تلون الأسنان بسبب تآكل المينا وكشف العاج تحتها وهو أصفر لذلك أي شيء تفعله لتقوية مينا أسنانك سيساعد في الحفاظ على أسنانك بيضاء لامعة قد تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الحليب والجبن والبروكلي على حماية أسنانك من تآكل المينا

تبيض الاسنان بشطف التبييض

من بين أحدث منتجات التبييض المتاحة شطف التبييض مثل معظم غسول الفم فإنها تنعش التنفس وتساعد على تقليل اللثة الأسنان وأمراض اللثة لكن هذه المنتجات تحتوي أيضًا على مكونات مثل بيروكسيد الهيدروجين في بعض المنتجات والتي تبييض الأسنان يقول المصنعون أن الأمر قد يستغرق 12 أسبوعًا لرؤية النتائج يمكنك فقط غسلها في فمك لمدة 60 ثانية مرتين في اليوم قبل تنظيف أسنانك ومع ذلك يقول بعض الخبراء أن الشطف قد لا يكون فعالاً مثل منتجات التبييض الأخرى التي لا تستلزم وصفة طبية لأن شطف التبييض لا يلامس الأسنان إلا لفترة قصيرة دقيقتان فقط في اليوم مقارنة بـ 30 دقيقة.

للعديد من الشرائط قد يكون له تأثير أقل لمكورات العقدية هي أحد الأنواع الأساسية من البكتيريا في الفم التي تسبب اللويحات والتهاب اللثة وجدت إحدى الدراسات أن السباحة اليومية بزيت السمسم قللت بشكل كبير من المكورات العقدية المقيدة في اللعاب في أقل من أسبوع واحد.

لسحب الزيت ضع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك وادفع واسحب الزيت من خلال أسنانك زيت جوز الهند صلب في درجة حرارة الغرفة لذلك قد تحتاج إلى الانتظار بضع ثوانٍ حتى يذوب استمر في سحب الزيت لمدة 15-20 دقيقة تأكد من بصق زيت جوز الهند في المرحاض أو سلة المهملات حيث يمكن أن تعود إلى شكل صلب مرة واحدة في أنابيب التصريف وتتسبب في انسداد.

ماذا يحدث عند تبييض الأسنان

إذا قمت بتبييض أسنانك فستحتاج إلى إجراء عدة زيارات لجراحة الأسنان على مدى شهرين سيأخذ طبيب الأسنان انطباعًا عن أسنانك لعمل واقي فم ويخبرك بكيفية استخدامها مع جل التبييض بعد ذلك باستخدام واقي الفم الخاص بك في المنزل تقوم بتطبيق الجل بانتظام لفترة زمنية محددة على مدى 2 إلى 4 أسابيع يمكن ترك بعض المواد الهلامية المبيضة لمدة تصل إلى 8 ساعات في المرة مما يقصر فترة العلاج إلى أسبوع واحد.

التبييض بالليزر المعروف أيضًا باسم تبييض الطاقة هو نوع آخر من نظام تبييض الأسنان الذي يمكن أن يوفره طبيب الأسنان يتم طلاء منتج التبييض على أسنانك ثم يضيء عليها ضوء أو ليزر لتنشيط التبييض يستغرق حوالي ساعة ويمكن لأي طبيب أسنان القيام بهذه العملية ولكن لا تذهب إلا إلى طبيب أسنان مسجل لتبييض الأسنان لأن تبييض الأشخاص غير المؤهلين على سبيل المثال في صالونات التجميل غير قانوني.

ضرر الأدوات المنزلية وتبييض الاسنان في الصالون

بعض الأدوات المنزلية لا تحتوي على ما يكفي من منتج التبييض لتكون فعالة أيضًا إذا لم يقم أخصائي الأسنان بالتبييض أو بطرق طبيعية أمنه وفعالة فقد لا يتناسب واقي الفم المقدم بشكل صحيح لذا قد يتسرب بعض هلام التبييض إلى اللثة إلى الفم مما يسبب تقرحات وحساسية.

فترة تبييض الأسنان

هذه العملية ليس دائمًا يمكن أن تستمر من بضعة أشهر إلى 3 سنوات يختلف من شخص لآخر لن يستمر تأثير التبييض لفترة طويلة إذا كنت تدخن أو تشرب النبيذ الأحمر أو الشاي أو القهوة الأمر الذي يمكن أن يلوث أسنانك كلها ولا تعمل هذه العملية على الأسنان الكاذبة أي لا يعمل على أطقم الأسنان أو التيجان أو الحشوات أو القشرة.