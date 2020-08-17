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القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

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القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت" القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه "روبرت"

القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في وفاة شقيقه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترامب.

وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترامب، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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