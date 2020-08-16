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تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على

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مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على
أكدت تضامنها مع المملكة ودعمها في إجراءاتها للدفاع عن أراضيها

مصر تدين الهجمات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية

أعربت جمهورية العربية عن بالغ إدانتها للهجمات المتكررة التي نفَّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف أراضي المملكة العربية ، وآخرها تلك التي استهدفت المنطقة الجنوبية بالمملكة مساء اليوم، وجرى اعتراضها جميعًا من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر في بيان صادر عن الخارجية المصرية اليوم تضامنها ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها القومي، وأهمية الاستجابة لدعاوى وقف إطلاق النار في اليمن؛ حتى يتسنى تسوية الأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها، ولاسيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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