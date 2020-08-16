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مع انطلاق الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.. العين في الصدارة

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مع انطلاق الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.. العين في الصدارة

انطلقت اليوم منافسات الجولة الـ31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ6 مباريات، حيث فاز فريق نجران على مضيفه الجيل بنتيجة 2-1، ليرتفع رصيد نجران إلى 42 نقطة بالمركز الثاني عشر، وتوقف رصيد الجيل عند 37 نقطة بالمركز الثالث عشر.
وتعادل فريق النهضة مع ضيفه الجبلين بنتيجة 2-2، ليرفع النهضة رصيده لـ51 نقطة بالمركز السادس، بينما رفع الجبلين رصيده لـ42 نقطة بالمركز العاشر، فيما فاز فريق الباطن على ضيفه فريق الخليج بنتيجة 1-0، ليرفع الباطن رصيده إلى 60 نقطة بالمركز الثاني، بينما بقي فريق الخليج على رصيده السابق 32 نقطة بالمركز الخامس عشر.
وكسب فريق العين مضيفه فريق المجزل بنتيجة 1-0، ليصبح رصيد العين 61 نقطة بالمركز الأول، فيما بقي المجزل عند رصيده السابق 29 نقطة بالمركز السابع عشر، وتعادل فريق الطائي مع ضيفه فريق الشعلة بنتيجة 0-0، ليكون رصيد الطائي 43 نقطة بالمركز الـتاسع، والشعلة 42 نقطة بالمركز الحادي عشر، وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة فاز فريق جدة على فريق القادسية بنتيجة 2-0، ليرفع جدة رصيده إلى 47 نقطة بالمركز السابع، فيما بقي رصيد القادسية عند النقطة 56 بالمركز الثالث.
وتستكمل غداً الجولة 31 بأربع لقاءات حيث يستضيف فريق الثقبة فريق البكيرية، ويلعب النجوم أمام الكوكب، وحطين ضد الأنصار، وأحد مع التقدم في آخر مباريات الجولة.

مع انطلاق الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.. العين في الصدارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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