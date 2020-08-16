السبب الخفي للطلاق والنزاعات بين الناس

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الوضوح بين البشر أمرٌ مطلوب، ويجعل الحياة جميلة ومريحة وخالية من الغموض.

أن تتحدث بما في نفسك، وتقول وجهة نظرك، وتعبّر عن رأيك بصدق، فذلك يجعلك واضحًا تمامًا أمام الآخرين، ويجعل حياتك سهلة وبعيدة عن سوء الفهم.

عدم الصراحة والوضوح بين الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العمل أوجد كثيرًا من المشاكل والخصومات، وفرّق بين الناس، وزرع في نفوسهم الشك والريبة والتوجس وسوء الظن ببعضهم.

الصراحة الراقية التي يستخدم فيها الصريح المؤدب أفضل المفردات والعبارات مع الناس، وينتقي أجمل الأساليب، تقود إلى فهم وانسجام وثقة متبادلة. الاختباء خلف مجاملات ملونة يجعل الطرف الآخر لا يعرف ماذا يريد المتحدث، ولا يفهم ماذا يقصد، وقد تأتي ردة فعله غير متوافقة وغير ملائمة مع الموقف.

كن صريحًا مع الشخص الذي تعيش معه باستمرار، كزوجتك أو صديقك الذي تقابله كل يوم، أو زميلك في العمل الذي تتعامل معه في بيئة عمل تجمعكما ٨ ساعات يوميًّا. أخبره بما تحب وبما تكره، وضّح له ما يناسبك وما لا يناسبك، أخبره بكتيب التشغيل الخاص بك حتى يفهم ما تريد، ويعرف ما يعجبك وما لا يعجبك. واطلب من الشخص الآخر فعل الشيء نفسه حتى تصبح حياتكما واضحة تمامًا.

بعض الأزواج يعيش مع زوجته عشرات السنين ولا يخبرها بأن الصوت المرتفع لا يعجبه ويسبِّب له الضيقة وعدم الراحة. ترفع الزوجة صوتها أثناء الحديث فينزعج ويتألم ويسكت، وقد يقوده هذا الأمر للغضب المفاجئ الذي يجعل زوجته تستغرب خروجه عن المألوف؛ والسبب أنها لا تعلم، وهو لم يتكلم. أخبر زوجتك بأنك لا تحب الصوت المرتفع أثناء الحديث. كن واضحًا معها؛ وستجد السعادة والبهجة في حياتك.

تكره الزوجة سماع صوت الزوج وهو يشرب القهوة. هذا الأمر يعكر مزاجها؛ ويجعلها غير سعيدة. تسكت هي من باب المجاملة، وتثور على زوجها لأتفه الأسباب. وحقيقة كان السبب الحقيقي الذي لم تفصح عنه هو صوت شربه القهوة!! أخبريه بأن ذلك يزعجك؛ وسيتوقف عن ذلك الأمر؛ وستستمر حياتكما بلطف وراحة بال.

هناك أمور يكون الوضوح والصراحة فيها مطلوبة بين مَن يكونون قريبين من بعضهم.

وهناك أمور أخرى لا تجب فيها الصراحة؛ بل الصراحة فيها ضربٌ من الوقاحة، مثل الأمور التي لا يمكن تغييرها. من سوء الأدب أن تقول لصديقك يزعجني شكل أنفك الكبير، أو لون بشرتك، أو غيرهما من الأمور التي ليس بيد الآخر تغييرها.

من الأمور التي ليس بالضرورة أن تكون فيها صريحًا الأمور التي لا تتكرر باستمرار، أو لا تحدث إلا نادرًا. كذلك الأمور التي بإمكانك تحمُّلها.

الأمور التي تزعجك، وبإمكان الشخص القريب منك التوقف عنها أو تغييرها، لا تتردد في توضيحها له؛ لأن ذلك الوضوح يجعل الحياة تدوم وتستمر.

كثير من المشاكل بينك وبين الناس بسبب أنهم لا يعلمون ماذا تريد، وأنت لم تتحدث وتكون واضحًا معهم. تذكَّر دائمًا أن الناس لا يعلمون الغيب، ولا يدركون ما يدور في ذهنك؛ فأخبرهم لتسعد ويسعدوا.