أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية

Print
القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية القبض على أردني قتل عربيا بسبب مشاكل شخصية

جى بي سي نيوز  :-  ألقت مرتبات إدارة البحث الجنائي القبض على شخص قتل آخر من جنسية عربية في محافظة المفرق قبل أيام.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الأحد، إن بلاغا ورد قبل عدة أيام لمديرية شرطة المفرق عن وجود جثة لشخص من جنسية عربية؛ وجرى التحرك إلى المكان، وبالكشف عن الجثة تبين تعرضه للضرب ما أدى إلى وفاته.
وأضاف أن فريقاً تحقيقياً من شعبة بحث جنائي إقليم الشمال ومديرية شرطة المفرق تمكن بعد جمع المعلومات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة، وأُلقي القبض عليه، واعترف بعد التحقيق معه بضرب المغدور بواسطة أداة راضة إثر خلاف حصل بينهما.

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله

دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط

دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا

العضايلة : اغلاق اي مدرسة في الأردن يظهر فيها حالة كورونا

شبكة عيون الإخبارية