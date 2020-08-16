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"هيئة مكة" تنفِّذ أكثر من 5 آلاف منشط ميداني وتوعوي خلال إجازة عيد الأضحى

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للتوعية بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية

نفَّذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤١هـ عددًا من المناشط لتوعية فئات المجتمع خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، بلغت أكثر من (١٦٧٨) جولة توعوية، و(١٢٠١) لوحة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في عموم المنطقة، وأيضًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تم نشر المحتوى التوعوي الوقائي عبر الوسائل المتاحة، كالشاشات الإلكترونية واللوحات الإرشادية بأنواعها كافة، ومنصات السوشال ميديا مستهدفة أكثر من (٢،٧٣٢،٠٠٠) مشاهدة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.

يُذكر أن فرع الرئاسة نفَّذ منذ بداية الإجازة قرابة (٣٤٧٢) جولة ميدانية لتنبيه الناس للصلاة، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات، والبُعد عن التجمعات، ولبس الكمامات، والمحافظة على التباعد المكاني والاجتماعي.

من جهته، أبان فضيلة المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري، أنه يتم تنفيذ هذه المناشط بناء على خطط ميدانية وتوعوية بتوجيهات من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- لتحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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