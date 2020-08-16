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في مبادرة تربوية محفزة ... قادة مدارس الأفلاج يوزعون الكتب على الطلاب في منازلهم

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في مبادرة تربوية محفزة ... قادة مدارس الأفلاج يوزعون الكتب على الطلاب في منازلهم

في مبادرة تربوية تحمل رسالة أهمية البداية الجادة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد قام عددٌ من قادة مدارس الأفلاج مساء اليوم الأحد بتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب في منازلهم.

وتأتي هذه المبادرة لتحفيز الطلاب على أهمية استشعار المسؤولية والحرص على متابعة الدروس من أول يوم درسي كما تشدد على ضرورة تكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة.


وكانت مدارس الأفلاج قد بدأت اليوم الأحد، تسلُّم المقررات التعليمية من المستودعات المركزية بالإدارة، وضعت خلالها مدارس المحافظة خطة عمل لتوزيع الكتب الدراسية على الطلاب تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات العمل لمنع انتشار .

في مبادرة تربوية محفزة ... قادة مدارس الأفلاج يوزعون الكتب على الطلاب في منازلهم

في مبادرة تربوية محفزة ... قادة مدارس الأفلاج يوزعون الكتب على الطلاب في منازلهم

في مبادرة تربوية محفزة ... قادة مدارس الأفلاج يوزعون الكتب على الطلاب في منازلهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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