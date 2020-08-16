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وثق الأحداث والصور.. الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد لاعبي الاتحاد

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وثق الأحداث بالفيديو والصور.. الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد لاعبي الاتحاد وثق الأحداث والصور.. الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد لاعبي الاتحاد
لإساءتهم لحارس المرمى رايس مبولحي

وثق الأحداث بالفيديو والصور.. الاتفاق يبدأ إجراءاته القانونية ضد لاعبي الاتحاد

بدأت إدارة نادي الاتفاق وبالتشاور مع عدد من القانونيين العمل على رفع شكوى على عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، نظراً لتجاوزهم وإساءتهم بألفاظ غير أخلاقية على الحارس رايس مبولحي.

وتعمل الإدارة الاتفاقية على إعداد ملف متكامل للقضية يحوي رصداً للمخالفات والتجاوزات التي جرت أثناء وبعد مواجهة الاتفاق مع الاتحاد (دورياً) والتي جمعتهما مساء يوم الجمعة الماضي بجدة، موثقة والصور الفوتوغرافية.

ميدانياً استأنف الاتفاق تدريباته اليوم الأحد بالنادي وذلك تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق الفتح ضمن منافسات الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جهة أخرى يعقد مساعد مدرب الاتفاق الوطني أحمد المالكي وإلى جانبه لاعب الوسط السلوفاكي فيليب كيش مؤتمراً صحفياً عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الاثنين في قاعة المؤتمرات بالنادي، وذلك للحديث عن مواجهة الفريق مع الفتح والتي ستجمعهما يوم الأربعاء المقبل في الأحساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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