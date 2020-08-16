أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الوهيبي" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض

Print
"الوهيبي" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض "الوهيبي" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالرياض
النتائج عبر "نور" والتظلم إلكترونيًا على حساب "المعلم"

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢هـ.

ويتم الاستعلام عن نتيجة الحركة للمعلمين والمعلمات من خلال نظام نور كما اعتمد المدير العام حركة المكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية.

فيما يستعلم عن نتيجة الحركة للمكلفين والمكلفات بالتشكيلات المدرسية من خلال بوابة الرياض التعليمية.

هذا ويمكن التظلم إلكترونيًا من خلال حساب المعلم/ـة ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم السبت ٠٣-٠١-١٤٤٢هـ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين

نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

شبكة عيون الإخبارية