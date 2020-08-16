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الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

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الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

واصل السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الطائف، والذي يأتي في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وأدى لاعبو "الأخضر" صباح اليوم مراناً في الصالة الرياضية التابعة لنادي "وقت اللياقة"، اشتملت على تطبيقهم لعدد من تمارين التقوية، في حين احتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الحصة المسائية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، طبقت خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاماً 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

الأخضر الشاب يرفع استعداده لآسيا بحصتين صباحية ومسائية.. في معسكر الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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