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العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد المسارحة جرفتها سيول منقولة من اليمن

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العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد المسارحة جرفتها سيول منقولة من اليمن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد المسارحة جرفتها سيول منقولة من اليمن
"الغامدي": تم عمل الاحترازات الأمنية اللازمة.. ولم تُسجَّل أية إصابات

العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد المسارحة جرفتها سيول منقولة من اليمن

كشف المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن مركز التحكم والتوجيه للدفاع المدني بمحافظة أحد المسارحة تلقى اليوم الأحد بلاغًا عن العثور على عبوة ناسفة صخرية بأحد الأودية، جرفتها سيول منقولة من الأراضي اليمنية إلى .

وتفصيلاً، أوضح "الغامدي" أنه تم على الفور توجيه المختصين إلى الموقع، وعمل الاحترازات الأمنية اللازمة لمثل هذه الحالات، وتنفيذ الإجراءات المعتمدة. ولم تسجل - ولله الحمد - أية إصابات في الموقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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