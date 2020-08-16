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"المعيوف" و4 حراس يتنافسون على سباق الأفضلية في قارة آسيا

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حارس الهلال يتصدر حتى الآن بنسبة 97%

وقع اختيار الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على حارس مرمى الهلال عبدالله المعيوف، للمنافسة على تصويت أفضل حارس في نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا والتي توج الهلال بلقبها في نوفمبر الماضي.

وينافس "المعيوف" كلاً من: الياباني شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا ريد الياباني وصيف البطولة، وأوه سيونج هون حارس أولسان الكوري الجنوبي، ويان جونلينج حارس شنجهاي الصيني، وسونج بوم-كون حارس تشونبوك الكوري الجنوبي.

وشارك الحارس الدولي مع فريقه الهلال في 14 مباراة في البطولة القارية، واستقبلت شباكه 14 هدفاً، في حين حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، وبلغت نسبة تصدياته 70.8%.

ويستمر التصويت الذي يتصدره "المعيوف" حتى الآن بنسبة 97% حتى السبت 22 أغسطس المقبل.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبدالله المعيوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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