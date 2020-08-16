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المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد تزايد إصابات "كورونا"

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المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد تزايد إصابات "كورونا" المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد تزايد إصابات "كورونا"
تشديد الرقابة الصحية والتدابير الوقائية

المغرب يغلق أحياء في مراكش بعد تزايد إصابات

أغلقت السلطات المغربية اليوم (الأحد)، عدة أحياء في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد؛ بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وشددت السلطات على تعزيز عمليات الرقابة الصحيّة، في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كلياً أو جزئياً لاحتواء انتشار الفيروس، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي.

واتخذت مؤخرًا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررًا من الوباء.المغرب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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