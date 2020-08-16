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.. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص

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بالفيديو .. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص .. الرزاز : مستجدات الوضع الوبائي تتطلب مزيدا من الحرص

جي بي سي نيوز:- قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الإجراءات في الحدود لا ترقى إلى المستوى الذي كنا نأمل به.

وأضاف خلال كلمته الأسبوعية، أنه "علينا عمل المزيد لضمان حماية شبابنا في الأمن العام والجمارك والحدود وكل أجهزتنا، وأيضا سائقينا العاملين والمواطنين في المواقع".

وأكد الرزاز أن تركز على المراكز الحدودية البرية، عازيا قوله "لأن طبيعتها تتطلب نقل الركاب والسلع، ودول العالم تواجه صعوبة في ذلك، ونعمل على تطوير البنى التحتية".

وشدد الرزاز أنه "خلال أيام سيكون هناك تحسين على نوعية العمل لضمان صحة وسلامة الجميع وأي تقصير سيتم تصحيحه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك، ونحن ملتزمون بتجويد خدماتنا".

وقال إن التوجيهات الملكية السامية بما يتعلق بكورونا، تعطي أهمية كبرى لصحة الأردنيين.


وأضاف أنه ما ميز الأردن عن دول العالم أن الإجراءات كانت سريعة ومبكرة، و"مكنتنا من تسطيح الانتشار".

وأوضح أن الدراسة ستعود في الأول من أيلول كما هو مقرر، مستدركا قوله أن ما سيتغير هو الإجراءات المتعلقة في السلامة والصحة المهنية.

وقال إن الوضع الوبائي وما يحصل في دول المنطقة والعالم من موجة ثانية هو ما دفعنا لهذه الإجراءات وتفعيل أمر الدفاع رقم 11 خصوصا في لبس الكمامات والتباعد الجسدي بشكل كامل.

وبيّن الرزاز أن هناك توسعة وتجويد في خدمات عدد كبير من المستشفيات، سيتم تغطيتها هذا الأسبوع.

جي بي سي نيوز

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