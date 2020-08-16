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بعد الانهيارات الصخرية.. وكيل "العارضة" يواصل جولاته التفقدية لـ"سلا"

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وجه الجهات ذات العلاقة بسرعة معالجة كل الأضرار في الطرق وإزالة العقبات

بعد الانهيارات الصخرية.. وكيل

نفذ وكيل محافظة العارضة يحيى بن جبريل حكمي، جولة تفقدية اليوم لبعض طرق جبل سلا شرق المحافظة، شملت طريق السهلة ودغيشة وخطو السري والحريقة، وطرق شرقي ورقة ببني معين، وذلك بعد الانهيارات الصخرية التي أحدثتها الأمطار في الفترة السابقة.

ووجّه "الحكمي" الجهات ذات العلاقة بسرعة معالجة كل الأضرار في الطرق لخدمة المواطنين، وإزالة العقبات من الطرق؛ حتى يسهل لهم الوصول لمواقع سكنه في الأجزاء المتضررة.

وكانت محافظة "العارضة" شهدت خلال الفترة الماضية هطول أمطار غزيرة أدت إلى حدوث انهيارات صخرية وجرف لبعض الطرق، خاصة في القطاع الجبلي؛ ما استنفر جهود الجهات المعنية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، وتشمل محافظات: أبو عريش، والحرث، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب، مضيفة أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً –بمشيئة الله-.

بعد الانهيارات الصخرية.. وكيل

بعد الانهيارات الصخرية.. وكيل

وكيل محافظة العارضة يحيى بن جبريل حكمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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