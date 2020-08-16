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"أمانة الجوف" تزيل ١٠ آلاف كتلة خرسانية من الشوارع والساحات والمواقع العامة خلال عام

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ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري

أزالت أمانة منطقة الجوف ١٠ آلاف كتلة خرسانية من الشوارع والساحات والمواقع العامة، خلال عام، ضمن جهودها المستمرة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بالمنطقة.

وأكدت أمانة الجوف على استمرار أعمال تحسين المشهد الحضري، مبينة أن المهام تشمل إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، بالإضافة إلى أعمال النظافة. كما تتضمن الأعمال رفع السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة.

وبينت الأمانة أن مركز التواصل والبلاغات يستقبل البلاغات كافة عبر الرقم (940)، ويعمل على مباشرتها على مدى 24 ساعة، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية، وبإشراف من أمين المنطقة.

أمانة منطقة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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