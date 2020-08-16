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"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو

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"التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو السعودية "التعاون الإسلامي" تدين مواصلة مليشيا الحوثي إطلاق الصواريخ نحو
نددت بهذه الأعمال الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه أراضي المملكة العربية ، وتمكن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء اليوم باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بتنديد هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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