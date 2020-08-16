الصحة: تسجيل 16 حالة بالرمثا تحمل أعراض كورونا

★ ★ ★ ★ ★

جي بي سي نيوز:- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الأحد، عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في لواء الرمثا.

وقال الوزير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن الحالات المسجلة التي تحمل أعراض الإصابة بالفيروس، جرى نقل الحالات الشديدة منها إلى مستشفى الأمير حمزة بعمان، فيما نقلت الحالات التي تعاني أعراضا خفيفة إلى منطقة العزل في البحر الميت.