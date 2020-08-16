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نجاح 10 نزلاء بمراكز الإصلاح في التوجيهي

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نجاح 10 نزلاء بمراكز الإصلاح في التوجيهي نجاح 10 نزلاء بمراكز الإصلاح في التوجيهي

جي بي سي نيوز:- أوعز مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتكريم عشرة نزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، اجتازوا امتحان الثانوية العامة بنجاح.
واكد الحواتمة أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما بذله النزلاء من جهد وعزيمة، ولما أظهروه من نية صالحة في تطوير أنفسهم، والسير على الطريق القويم من خلال امتلاك العلم والمعرفة أثناء تواجدهم في مراكز الإصلاح والتأهيل .
وأشار الحواتمة ان تمكين النزلاء من اكمال دراستهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل هو جزء من سياسة إصلاحية شاملة انتهجتها مديرية الأمن العام داخل هذه المراكز لتمكين نزلائها من العودة للمجتمع وقد امتلكوا أدوات معرفية، ومهارات مهنية تسهل عليهم الانخراط في الحياة كعناصر صالحة ومؤثرة في النواحي الإيجابية.

ويشار ان دارة مراكز الاصلاح والتأهيل عملت وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تهيئة الأجواء وكافة والظروف المناسبة للنزلاء الراغبين بالتقدم لامتحان الثانوية العامة ليتمكنوا من الدراسة والاستعداد للتقدم للامتحان حيث تقدم 59 نزيلا لامتحانات الثانوية العامة في مختلف مراكز الإصلاح والتاهيل اجتازها بنجاح عشرة نزلاء احدهم حصل على معدل 80.2 .

جي بي سي نيوز

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