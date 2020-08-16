العتوم : التصاريح السابقة لاغية ولا تخول حاملها دخول لواء الرمثا أو الخروج منه

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جي بي سي نيوز:- أكد محافظ اربد رضوان العتوم/ رئيس لجنة ادارة خلية أزمة كورونا في المحافظة، انه لن يسمح بدخول لواء الرمثا او الخروج منه اعتبارا من صباح غد الاثنين، إلا بتصريح رسمي ولغايات محددة.

وقال لوكالة انباء الاردنية (بترا) اليوم الأحد، إن التصاريح السابقة والتي كانت بحوزة البعض خلال الفترة السابقة تعتبر لاغية ولا تخول صاحبها حرية التنقل من وإلى اللواء.

يشار الى ان مدير المركز الوطني للأمن وادارة الازمات العميد مازن الفراية، أعلن في مؤتمر صحفي امس السبت، عزل لواء الرمثا عن محافظة اربد وباقي محافظة اربد بعد تزايد تسجيل حالات إصابة محلية بفيروس كورونا.