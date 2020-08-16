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أمير تبوك يطلع على إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة أمير تبوك يطلع على إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة
خلال الفترة الماضية لمواجهة كورونا

أمير تبوك يطلع على إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم؛ المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبد الله الغامدي.

واطلع خلال اللقاء على تقرير عن إنجازات الشؤون الصحية بالمنطقة خلال الفترة الماضية لمواجهة جائحة ، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للتخفيف من آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا على حرص القيادة الرشيدة على كل ما يهم المواطن والمقيم.

وأثنى أمير المنطقة على جهود أبطال الصحة في الميدان، منوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.

من جانبه أعرب المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور غرم الله الغامدي، عن شكره لأمير تبوك على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة.

وأشار إلى الدعم الكبير والمتابعة الذي تحظى به جميع القطاعات الصحية في المنطقة منه، والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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