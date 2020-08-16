تعليم الشرقية تستقبل قادتها والإداريين وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا

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الباحص لـ"سبق": رفع جاهزية المدارس وتطبيق قياس الحرارة

استقبلت مدارس التعليم في المنطقة الشرقية، أكثر من 8200 موظف وموظفة منذ صباح أمس، وسط إجراءات احترازية.

وسجّلت المدارس تنظيمًا دقيقًا لحضور الموظفين وإجراءات فحص الحرارة مع المحافظة على التباعد الجسدي للجميع وفقًا للدليل الإرشادي.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، لـ"سبق": إن الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل قدم جميع الخطوات المطلوب اتباعها لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب المصافحة والتجمعات والحرص على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف، مع ضرورة غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس العينين والأنف.

وأضاف: أن إجراءات فحص الحرارة تتم لجميع الموظفين باتباع خطوات الدليل والمحافظة على تفعيل المسافات الآمنة طوال الوقت ضمن التباعد الجسدي.

وأوضح أن إدارة الإعلام والاتصال وبالتعاون مع الصحة المدرسية؛ نفذت حملة توعوية تثقيفية موسعة لنشر التعليمات ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة.

ولفت "الباحص" إلى أن فرق الصيانة والتشغيل والمدارس بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، رفعت جاهزية المدارس لاستقبال الموظفين والإداريين؛ حيث شملت أعمال الصيانة الاعتيادية وصيانة أجهزة التكييف لـ767 مبنى مدرسيًّا، وجرى الانتهاء من عمل الصيانة الطارئة لـ28 مدرسةً، بالإضافةِ إلى إسناد نظافة 552 مدرسةً في حاضرة الدمام لشركة تطوير، والعمل على صرف ميزانية تشغيلية لأعمال النظافة في بقية مدارس محافظات المنطقة، فضلًا عن العمل على ترميم وتأهيل 26 مبنىً مدرسيًّا.

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