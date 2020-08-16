أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قراصنة يهاجمون الجيش الألماني والبرلمان.. ويستولون على معلومات مهمة

Print
قراصنة يهاجمون الجيش الألماني والبرلمان.. ويستولون على معلومات مهمة قراصنة يهاجمون الجيش الألماني والبرلمان.. ويستولون على معلومات مهمة
تسللوا إليهما عبر مؤسسة لخدمات النقل

قراصنة يهاجمون الجيش الألماني والبرلمان.. ويستولون على معلومات مهمة

اخترقت مجموعة من القراصنة مؤسسة تقدم خدمات النقل للقوات المسلحة الألمانية، ولأعضاء البرلمان الألماني، بحسب ما نقل " اليوم" عن قناة "أيه آر دي" الألمانية اليوم الأحد.

وذكرت القناة أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لعناصر الجيش وللسياسيين الألمان.

من ناحيته، أكد مصدر في وزارة الدفاع الألمانية صحة المعلومات المتعلقة بهجوم القراصنة على الشبكة المعلوماتية للمؤسسة.

وبين أن وزارة الدفاع أبلغت بوقوع الحادث الخميس الماضي، وبعد ذلك بدأ التحقيق.وزارة الدفاع الألمانية البرلمان الألماني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 4828 إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 4828 إصابة جديدة بكورونا

"قمع وتزوير"..صحفي بريطاني ينقل تفاصيل الاحتجاجات في بيلاروسيا

"قمع وتزوير"..صحفي بريطاني ينقل تفاصيل الاحتجاجات في بيلاروسيا

شبكة عيون الإخبارية