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صور حديثة تكشف حالة "باهبري" بعد إصابته بكورونا

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كشفت أنه في طور التعافي من الفيروس

صور حديثة تكشف حالة

أظهرت صور حديثة التقطت للدكتور نزار باهبري استشاري مكافحة العدوى، من داخل المستشفى الذي يرقد فيه، وهو ينعم بصحة وعافية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد مطلع شهر ذي الحجة.

وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل صوراً للدكتور نزار باهبري، أكدوا من خلالها أنه بصحة وعافية، في إشارة لهم أنه في طور التعافي من المستجد الذي أدخله العناية المركزة مطلع شهر ذي الحجة.

وكان مستشفى الدكتور سليمان فقيه، قد كشف عن صحة الدكتور نزار باهبري في تعليقاته حول تساؤلات المغردين عن صحة الدكتور نزار، لافتاً إلى أنه بصحة جيدة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وكان استشاري مكافحة العدوى، الدكتور نزار باهبري، قد أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في مطلع شهر ذي الحجة الجاري، وأدخل المستشفى جراء الفيروس لتلقي العلاج.

وأسهم الدكتور "باهبري" بشكل مباشر في علاج أكثر من 513 مريضًا بكورونا، وكان له حضور مميز وفاعل في القنوات الإعلامية وعبر وسائل التواصل بالتوعية حول هذا الوباء منذ ظهوره وانتشاره في .

الدكتور نزار باهبري فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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