"دي بروين" يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

للمرة الأولى في مسيرته.. ورغم خسارة "السيتي" اللقب

منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، البلجيكي كيفين دي بروين، جائزة لاعب العام في البريمرليج، بعد تفوقه على جوردان هندرسون، قائد ليفربول، في الترتيب النهائي.

وأكد الحساب الرسمي للرابطة عبر "تويتر"، الأحد، فوز دي بروين بجائزة لاعب العام للمرة الأولى في مسيرته، رغم خسارة فريقه مانشستر سيتي لبطولة الدوري هذا الموسم.

وتنافس دي بروين على الجائزة مع ثلاثي ليفربول: ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، ساديو ماني، بالإضافة إلى داني إنجز، ونيك بوب، وجيمي فاردي.

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البلجيكي كيفين دي بروين