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كورونا في أفغانستان: 48 إصابة جديدة و5 فيات و57 حالة شفاء

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كورونا في أفغانستان: 48 إصابة جديدة و5 فيات و57 حالة شفاء كورونا في أفغانستان: 48 إصابة جديدة و5 فيات و57 حالة شفاء
خلال الساعات الـ24 الماضية

كورونا في أفغانستان: 48 إصابة جديدة و5 فيات و57 حالة شفاء

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 468 عينة، اختبرت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 37 ألفاً و599 إصابة.

وأفادت بيانات صادرة عن وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم، بأن 98 ألفًا و772 عينة اختُبرت في مراكز حكومية، وهناك 8998 حالة نشطة في البلاد.

وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس، و57 حالة شفاء، لترتفع حالات الوفاة إلى 1375 حالة، وإجمالي عدد حالات الشفاء إلى 27 ألفاً و223 حالة شفاء.أفغانستان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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