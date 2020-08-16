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جامعة جازان تحدث تخصص الإدارة السياحية وتنقله لإدارة الأعمال

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جامعة جازان تحدث تخصص الإدارة السياحية وتنقله لإدارة الأعمال جامعة جازان تحدث تخصص الإدارة السياحية وتنقله لإدارة الأعمال
يهدف لتأهيل الطلبة أكاديمياً للمساهمة في تنمية السياحة الوطنية

جامعة جازان تحدث تخصص الإدارة السياحية وتنقله لإدارة الأعمال

صدرت موافقة رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على توصية مجلس الجامعة بنقل تخصص الإدارة السياحية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى كلية إدارة الأعمال.

ويعد تخصص الإدارة السياحية ضمن التخصصات الإدارية، ويقوم على مبادئ الاقتصاد والإدارة ويخدم قطاعات السياحة والضيافة والترفيه التي تساهم في تعزيز الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق أن تخصص الإدارة السياحية يهدف لتأهيل الطلبة أكاديمياً للمساهمة في تنمية السياحة الوطنية وذلك من خلال مجموعة من المقررات التي تواكب متطلبات السياحة الوطنية والعالمية.

وأضاف الدكتور "إسحاق" أن تخصص الإدارة السياحية في جامعة جازان يعتبر فريداً من ناحية المحتوى والجودة؛ حيث استند بناء الخطة الدراسية للتخصص على مقارنات مرجعية مع أفضل الجامعات العالمية تزيد عن 20 جامعة من أوروبا وأمريكا وأستراليا، مضيفاً أن التخصص يهتم بتأهيل الطلبة في كل المجالات المتعلقة بالسياحة وعلى رأسها الاقتصاد والإدارة والتسويق والتخطيط والثقافة والبيئة والتقنية، ويؤهل برنامج البكالوريوس في الإدارة السياحية الطلبة للعمل في عدد من القطاعات كوزارة السياحة وإداراتها المختصة.رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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