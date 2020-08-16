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متحدثة "التعليم العام": تابعنا التجارب الدولية ورأينا حجم الإصابات فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا

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متحدثة "التعليم العام": تابعنا التجارب الدولية ورأينا حجم الإصابات فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا متحدثة "التعليم العام": تابعنا التجارب الدولية ورأينا حجم الإصابات فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا
كشفت عن التنسيق مع مؤسسة "تكافل" للأسر المسجلة في الضمان لتوفير أجهزة لمتابعة أبنائها

متحدثة

قالت ابتسام الشهري متحدث التعليم العام بـ#وزارة_التعليم اليوم: إن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على دراسة جميع المستجدات لقرار العودة للدراسة، وكانت جاهزة لجميع الاحتمالات.

وأضافت "الشهري" خلال مشاركتها في الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: تابعنا في الوزارة التجارب الدولية في قرار العودة للدراسة، ورأينا حجم الإصابات المسجلة، فكان الخيار الحفاظ على سلامة أبنائنا وبناتنا من خلال التعليم عن بُعد.

وقالت: اليوم الدراسي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة على مرحلتين وقرار الدراسة عن بعد يأتي لحماية الطلاب والطالبات، وندرك أهمية التعليم حضورياً خصوصاً في الصفوف الأولية وهناك قناة تلفزيونية لكل صف دراسي.

وتابعت: اليوم الدراسي للمرحلة المتوسطة والثانوية من الـ7 صباحاً، والتنسيق مع مؤسسة "تكافل" للأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي؛ لتوفير أجهزة لمتابعة أبنائها للدراسة وتدريب قادة المدارس والمشرفين على استخدام الأدوات في منصة "مدرستي".وزارة التعليم منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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