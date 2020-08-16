"العبد العالي" عن انخفاض إصابات كورونا: نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية

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متحدث "الصحة": انتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم

قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم: إن انخفاض الإصابات بـ #كورونا نتيجة الالتزام بالبروتوكولات الصحية وانتهاء الجائحة يعني انحسارها بشكل كبير في جميع دول العالم.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً.

وأضاف خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: أنه لا يوجد حتى الآن دراسات بحثية أو علمية تربط بين نوع فصيلة الدم ومستوى قوة الإصابة بفيروس #كورونا.

وتابع: جائحة #كورونا مستمرة ولا يوجد لقاح مضاد حالياً، وعدد الفحوصات المخبرية تجاوزت حتى الآن 4,262,092 فحصاً مخبرياً.متحدث الصحة الدكتور محمد العبد العالي