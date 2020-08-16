أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضمن المرحلة الثالثة من برامجه التدريبية.. ديوان المحاسبة يطلق "المراجعة الآلية"

Print
ضمن المرحلة الثالثة من برامجه التدريبية.. ديوان المحاسبة يطلق "المراجعة الآلية" ضمن المرحلة الثالثة من برامجه التدريبية.. ديوان المحاسبة يطلق "المراجعة الآلية"
تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية والممارسة العلمية للمراجعة الداخلية والرقابة

ضمن المرحلة الثالثة من برامجه التدريبية.. ديوان المحاسبة يطلق

يطلق الديوان العام للمحاسبة، اليوم، المرحلة الثالثة من البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء للعام 1441/ 1442هـ (2020م) والموجهة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

وتتضمن هذه المرحلة التي تُعقد -عبر الاتصال المرئي- برنامج المراجعة الآلية الذي يقدم للمرة الأولى، بالإضافة إلى البرامج السابقة، التي تشمل أساسيات المحاسبة الحكومية والممارسة العلمية للمراجعة الداخلية، والرقابة على الأداء، والإدارة المالية، والتدقيق المبني على المخاطر.

وحرص الديوان على تقديم برنامج المراجعة الآلية انطلاقاً من مشروع تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية "شامل" التي تعدّ من المشروعات المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، لشموله جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي.

وأوضح المستشار والمدير العام للمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء الدكتور سالم الغامدي، أن المركز ماضٍ في استحداث المزيد من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ونظام العمل الحكومي المالي في المملكة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من المتدربين بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة.الديوان العام للمحاسبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب"

نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين

نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

شبكة عيون الإخبارية