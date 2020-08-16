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الشرقية.. عودة "8200" موظف وموظفة لمباشرة عملهم بالمدارس

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الشرقية.. عودة "8200" موظف وموظفة لمباشرة عملهم بالمدارس الشرقية.. عودة "8200" موظف وموظفة لمباشرة عملهم بالمدارس
وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة

الشرقية.. عودة

عاد 8200 موظف وموظفة، اليوم، لمباشرة عملهم بمدارس التعليم في المنطقة الشرقية، وسط إجراءات احترازية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة، وسجلت المدارس تنظيمًا دقيقًا لحضور الموظفين وإجراءات فحص الحرارة مع المحافظة على التباعد الجسدي للجميع وفقاً للدليل الإرشادي.
وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن الدليل الإرشادي للعودة لمقرات العمل قدم جميع الخطوات المطلوب اتباعها لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ومن أهمها الالتزام بارتداء الكمامة وتجنب المصافحة والتجمعات والحرص على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف مع ضرورة غسل اليدين باستمرار وتجنب لمس العينين والأنف، مشيراً إلى أن إجراءات فحص الحرارة تتم لجميع الموظفين باتباع خطوات الدليل والمحافظة على تفعيل المسافات الآمنة طوال الوقت ضمن التباعد الجسدي.
وأشار الباحص، إلى أن إدارة الإعلام والاتصال نفذت حملة توعوية تثقيفية موسعة بالتعاون مع الصحة المدرسية لنشر التعليمات ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة.
كما رفعت فرق الصيانة والتشغيل بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية جاهزية المدارس لاستقبال الموظفين والإداريين حيث شملت أعمال الصيانة الاعتيادية وصيانة أجهزة التكييف لـ 767 مبنى مدرسيًا، وتم الانتهاء من عمل الصيانة الطارئة لـ 28 مدرسةً، إضافةِ إلى إسناد نظافة 552 مدرسة في حاضرة الدمام لشركة تطوير والعمل على صرف ميزانية تشغيلية لأعمال النظافة في بقية مدارس محافظات المنطقة، فضلًا عن العمل على ترميم وتأهيل 26 مبنى مدرسيًا .وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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