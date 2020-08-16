"تعليم تبوك": تطبيق بروتوكولات العودة للعمل مع مباشرة الهيئة الإدارية والتعليمية مهامها

★ ★ ★ ★ ★

تأمين أجهزة قياس الحرارة وتوفير المعقمات ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق

شهدت عودة الهيئة الإدارية والتعليمية اليوم في مدارس ومكاتب التعليم بمنطقة تبوك تطبيق بروتوكولات العودة للعمل وفق الاحترازات الوقائية والصحية التي أقرتها الجهات المعنية، بما يسهم في سلامة الجميع.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة خالد الفقير حرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية منذ اليوم الأول لعودة الهيئة التعليمية والإدارية بالمكاتب والمدارس، مشيراً إلى

تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية.

ولفت "الفقير" الانتباه إلى دور قادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية.تبوك تعليم تبوك