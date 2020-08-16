"كورونا" يخطف حياة فلسطيني بعمر 3 سنوات.. ويضع نهاية لمسن 81 عاماً

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أصاب 381 شخصاً جديداً

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمريضين، طفل بعمر ثلاثة أعوام من محافظة قلقيلية، ومواطن 81 عامًا من العروب بمحافظة الخليل.

وبينت مي الكيلة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 188 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 49 حالة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن من بين المصابين 26 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.فيروس كورونا الجديد