أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يخطف حياة فلسطيني بعمر 3 سنوات.. ويضع نهاية لمسن 81 عاماً

Print
"كورونا" يخطف حياة فلسطيني بعمر 3 سنوات.. ويضع نهاية لمسن 81 عاماً "كورونا" يخطف حياة فلسطيني بعمر 3 سنوات.. ويضع نهاية لمسن 81 عاماً
أصاب 381 شخصاً جديداً

أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الأحد)، بتسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن حالتي الوفاة لمريضين، طفل بعمر ثلاثة أعوام من محافظة قلقيلية، ومواطن 81 عامًا من العروب بمحافظة الخليل.

وبينت مي الكيلة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 188 حالة تلتها محافظة رام الله والبيرة بإجمالي 49 حالة، بينما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أن من بين المصابين 26 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

صور صادمة لمرضى في مستشفى بمراكش، وفيروس كورونا يهدد المنظومة الصحية في المغرب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ جائت في ظروف صعبة ناتجة عن جائحة فيروس كورونا

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الرمثا و300 عينة سلبية

شبكة عيون الإخبارية