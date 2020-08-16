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فيضانات السودان قتلت 63 شخصاً.. ودمرت أكثر من 14 ألف منزل

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فيضانات السودان قتلت 63 شخصاً.. ودمرت أكثر من 14 ألف منزل فيضانات السودان قتلت 63 شخصاً.. ودمرت أكثر من 14 ألف منزل
تضرر 16000 مواطن من الأمطار

فيضانات السودان قتلت 63 شخصاً.. ودمرت أكثر من 14 ألف منزل

أعلن الدفاع المدني السوداني اليوم (الأحد)، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد أدت إلى مقتل 63 شخصًا منذ نهاية يوليو (تموز).

وبين الدفاع المدني أن 14 ألفًا و18 منزلاً و119 بناءً حكوميًا دمرت كليًا، كما تضرر بشكل كبير 16 ألفًا و240 منزلاً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) في السودان الذي يواجه سنويًا فيضانات كبيرة.

وكشف آخر تقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأربعاء الماضي أن 185 ألفًا و755 شخصًا تأثروا بالأمطار، وأن الولايتين الأكثر تضررًا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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