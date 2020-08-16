أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مسؤول روسي: شراكة استراتيجية مع في العمل على لقاح "كورونا"

Print
مسؤول روسي: شراكة استراتيجية مع السعودية في العمل على لقاح "كورونا" مسؤول روسي: شراكة استراتيجية مع في العمل على لقاح "كورونا"
"دميترييف": اتفاق مبدئي لإجراء الاختبارات السريرية لـ "سبوتنيك V" بالمملكة

مسؤول روسي: شراكة استراتيجية مع السعودية في العمل على لقاح

أعرب المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف عن قناعة موسكو بأن ستصبح شريكاً استراتيجياً قوياً في العمل على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأكد دميترييف، في مقابلة حصرية أجرتها معه صحيفة Arab News السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية وجود اتفاق مبدئي بين موسكو والرياض بشأن إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم "سبوتنيك V" في المملكة.

وذكر المسؤول أن خبراء من وزارة الصحة السعودية من المقرر أن يزوروا مركز "غاماليا" الوطني الروسي لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية والذي تم تطوير اللقاح من قبله.

وأشار المسؤول إلى أن أقامت علاقات شراكة في هذا الصدد مع شركة سعودية "جيدة جداً"، موضحاً أن الحديث يدور عن شركة أدوية مخضرمة، وقد تم تبادل نتائج اختبارات المرحلتين الأولى والثانية للقاح مع الزملاء السعوديين.

وقال دميترييف وفق روسيا اليوم: "نثق بأن تكون هناك شراكة استراتيجية حقيقية مع السعودية في موضوع اللقاح، ونعرف أن كثيراً من الدول تنظر إلى موقف السعودية ونهجها وسنتواصل فعلا مع العلماء ووزارة الصحة السعودية، ليفهموا بشكل عميق جدا. نثق بأن السعودية ستكون شريكا قويا جدا في عملنا المشترك على لقاح سبوتنيك V".

وأشار مدير صندوق الاستثمارات المباشرة إلى أن روسيا تبادلت البيانات بشأن اللقاح أيضا مع الإمارات، ومن المتوقع أن تنطلق الاختبارات السريرية لـ"سبوتنيك V" في هذه الدولة قبل نهاية أغسطس الجاري.

ومن المتوقع، حسب دميترييف، أن تجري الاختبارات السريرية للقاح في الفلبين والبرازيل، بالإضافة إلى روسيا نفسها.

وأصبحت روسيا أول دولة على مستوى العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وشرعت في إنتاجه. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

السعودية: اغتيال الحريري كان أكثر أعمال حزب الله تأثيرا على أمن لبنان

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

روسيا تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

الاردن : تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 43 محلية

شبكة عيون الإخبارية