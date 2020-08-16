لماذا توجه 900 ألف شخص إلى تشيلي ولم يهتموا بكورونا؟.. الإجابة "غرفة الولادة"

★ ★ ★ ★ ★

بديلاً لأمريكا وقرارات ترامب

يسعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف إجراءات الحصول على الجنسية الأميركية التى يسعى إليها أعداد متزايدة من السياح رغم أن التعديل الـ 14 للدستور الأميركي ينص على أن جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين يعتبرون مواطنين أميركيين.

وهنا ظهرت دولة بديلة للولايات المتحدة الأمريكية تمنح مزايا جواز السفر الأمريكي، إنها جمهورية تشيلي الواقعة على امتداد الساحل الغربي لأميركا الجنوبية، وبحسب مؤشر باسبورت إندكس فإن جوازي السفر التشيلي والبرازيلي يتقاسمان المرتبة الأولى في أميركا اللاتينية لناحية عدد الدول التي يمكن السفر إليها من دون تأشيرة، وذلك بواقع 160 بلدًا متفوقين بذلك حتى على بعض الدول الأوروبية، مثل سان مارينو وأندورا وكل بلدان رابطة الدول المستقلة التي تضم جمهوريات سوفيتية سابقة.

وتعتبر مزايا الإنجاب في تشيلي وهي على عكس الولايات المتحدة:

- ليس هناك نظام للضريبة المزدوجة في تشيلي.

- ولن يتعين تقديم إقرارات ضريبية إذا لم يكن مقيمًا هناك بشكل دائم.

- سرعة إجراءات استخراج أوراق الجنسية التشيلية للمولود الذي لا يزيد عمره عن شهر واحد بعد الولادة في مقابل ما لا يقل عن شهرين للجنسية الأميركية.

- يتيح جواز السفر التشيلي السفر من دون تأشيرة إلى نحو 160 بلدًا.

- جواز السفر الوحيد في العالم الذي يتيح دخول كل دول مجموعة السبع الكبرى (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) وروسيا من دون تأشيرة.

- يمكن لحاملي جواز السفر التشيلي الاستفادة من الإجراءات المبسطة للحصول على الجنسية الإسبانية وبطاقة الإقامة فالجنسية التشيلية للوالدين.

- تشيلي بلد تتوفر فيه خدمات طبية راقية ويتسم بظروف طبيعية ومناخية معتدلة

تتراوح التكاليف ما بين 13 و15 ألف دولار تشمل السفر وإقامة الزوج والزوجة لمدة شهرين في مقابل نحو 30 ألف دولار في الولايات المتحدة.

- أسعار رحلات الإنجاب إلى تشيلي تبدأ من 2600 دولار أميركي للفئة التي تجيد الإسبانية وصولاً إلى 16.5 ألف دولار للعرض الشامل بدل إيجار شقة لمدة شهرين وثلاث جولات سياحية ودورات لغة إسبانية وغيرها.

- وفق مؤشر "بلومبيرغ" للصحة العالمية فإن تشيلي تتفوق بصورة طفيفة على الولايات المتحدة في مجال صحة السكان، ما يعكس مستوى متطورًا لمنظومتها الطبية.

- تعد تشيلي ثاني بلد أكثر أمانًا في الأميركيتين بعد كندا متفوقة على الولايات المتحدة أيضًا وفق مؤشر الجريمة العالمي.

وتشير الأرقام إلى وصول ما يقارب من 900 ألف شخص للاستفادة من تلك الميزات في تشيلي.