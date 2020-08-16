أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: حكومة لبنان تقف مكتوفة الأيدي أمام حزب الله -
دراسة أردنية : كورونا خفضت نسب التلوث والانبعاثات في الهواء المحيط -
قلب الطاولة في وجه الشباب .. الرائد يقترب من حلم المقعد الآسيوي -
مصرع طفلين غرقاً في قرية الشط بـ"ظهران الجنوب" -
نظام مكافحة التستر الجديد يُشدّد على مراقبة الجهات للأنشطة المرخّص لها والإبلاغ عن المتستّرين -
ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية -
"جنوى" الإيطالي يستعد لتقديم عرض لـ "الهلال".. لضم "جيوفينكو" -
بلايلي يتخلف عن الحضور إلى جدة ... والأهلي يهدد بالمعاقبة الانضباطية -
حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا تقفز إلى 5 ملايين و460.429 -
محافظ الداير يلتقي مدير "كهرباء جازان" ويناقش الخدمات في المحافظة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استبدال الطبقة الحاكمة بحكومة إنقاذ

Print
بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استبدال الطبقة الحاكمة بحكومة إنقاذ بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استبدال الطبقة الحاكمة بحكومة إنقاذ
طالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة

بطريرك الموارنة بلبنان يدعو إلى استبدال الطبقة الحاكمة بحكومة إنقاذ

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم (الأحد)، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة في لبنان، وتشكيل حكومة إنقاذ بدلاً من الطبقة السياسية الحاكمة، وذلك بعد أن دفع الانفجار الهائل في مرفأ بيروت بالبلاد في أتون الاضطرابات.

وذكر "الراعي" أن لبنان اليوم يواجه أعظم الأخطار، ولن يسمح بأن يكون ورقة تسوية بين دول تريد ترميم العلاقات فيما بينها، على حساب آلام الشعب اللبناني، وفقاً لـ"رويترز".

ويحظى بطريرك الموارنة بنفوذ في لبنان بصفته بطريرك الموارنة حيث يجري اختيار رئيس الجمهورية من أبناء الطائفة المارونية بموجب نظام تقاسم السلطة بين الطوائف المعمول به في البلاد.

وقدمت اللبنانية استقالتها وسط احتجاجات غاضبة بسبب الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس (آب) وأسفر عن مقتل أكثر من 172 شخصًا وإصابة ستة آلاف وجعل 300 ألف شخص بلا مأوى ودمر مناطق في المدينة مما فاقم أزمة مالية شديدة في البلاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم - رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من مدينة العلمين الجديدة

اليوم - رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من مدينة العلمين الجديدة

الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مليشيا الحوثي حول تقدمها بمحافظة البيضاء

الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مليشيا الحوثي حول تقدمها بمحافظة البيضاء

الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مليشيا الحوثي حول تقدمها بمحافظة البيضاء

الحكومة اليمنية تنفي مزاعم مليشيا الحوثي حول تقدمها بمحافظة البيضاء

تعديل درجات 2070 طالب في الثانوية.. والحكومة تناقش عودة صلاة الجمعة.. ومحمود متولي يجري "الصليبي"

تعديل درجات 2070 طالب في الثانوية.. والحكومة تناقش عودة صلاة الجمعة.. ومحمود متولي يجري "الصليبي"

شبكة عيون الإخبارية