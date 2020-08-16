القصيم.. مبيعات مهرجان العنب السابع في الصليبية تتجاوز 40 طنًا

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خلال الأربعة أيام الماضية وساهم بتوفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين

حقق مهرجان العنب السابع في الصليبية الذي تنظمه بلدية القوارة التابعة لأمانة منطقة القصيم مبيعات متزايدة خلال الأربعة أيام الماضية تجاوزت أكثر من (40) طناً.

وأوضح رئيس بلدية القوارة المدير التنفيذي للمهرجان المهندس ماجد السالم أن فعاليات وأنشطة المهرجان قد شهدت حضوراً لافتاً من الزوار، مشيراً إلى أن الفعاليات ستتواصل حتى يوم السبت القادم، مشيراً إلى أن المهرجان ساهم بتوفير 300 فرصة وظيفية مؤقتة للجنسين، بمشاركة 46 مزارعاً.