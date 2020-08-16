أمانة عسير وبلدياتها تواصل حملات التعقيم والتطهير لأكثر من 3 آلاف موقع

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ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء والمرافق العامة بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وفي هذا الإطار، أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير قد شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء والمرافق العامة في نحو 3.495 موقع في كافة مدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى تطهير وتعقيم نحو 27.742 ألف حاوية نفايات والتي باشرها نحو 3.544 من الكوادر الميدانية المتخصصة مدعمين بحوالي 1900 معدة وآلية مختلفة.

وأشار "الحميدي" إلى أن تلك الأعمال جاءت وفق توجيهات أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود؛ لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء والطرقات بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة.

ونوّه بأن تنفيذ كل الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي؛ حفاظاً على الصحة العامة من انتشار فيروس ‫كورونا المستجد.أمانة عسير