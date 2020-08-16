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شاهد من عسير.. الأمن يضبط أحد أخطر مروّجي المخدرات والمسكرات

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نداءات وبلاغات لمواطنين من عقبة "قدران قنا" انتهت بمداهمة.. أعلى الجبل

شاهد من عسير.. الأمن يضبط أحد أخطر مروّجي المخدرات والمسكرات

تمكنت السلطات الأمنية بمنطقة عسير، صباح اليوم، من إلقاء القبض على أحد أكبر مروجي المسكرات والمخدرات الأفارقة، اتخذ من عقبة "قدران قنا" مكانًا لترويج السموم.

وقالت مصادر "سبق": إن التحرك جاء تفاعلًا مع نداءات وبلاغات مواطنين عن أفارقة عمدوا إلى ترويج المخدرات والمسكرات بالعقبة لفترة طويلة، قبل أن يتم مداهمة الموقع وإلقاء القبض على أحد أخطر المروجين.

وكانت عدد من مقاطع الفيديو -حصلت عليها "سبق"- قد أظهرت عملية الترويج وحمل المخالفين للمؤن على ظهورهم إلى أعلى الجبل ومكان التصنيع.

وثمّن المواطنون لرجال الأمن جهودهم في تتبع هذه الفئة المخربة التي تسعى إلى إفساد الشباب.

شاهد من عسير.. الأمن يضبط أحد أخطر مروّجي المخدرات والمسكرات

شاهد من عسير.. الأمن يضبط أحد أخطر مروّجي المخدرات والمسكرات

شاهد من عسير.. الأمن يضبط أحد أخطر مروّجي المخدرات والمسكرات

شاهد من عسير.. الأمن يضبط أحد أخطر مروّجي المخدرات والمسكرات

الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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